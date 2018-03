Vučurović: Vlada Duška Markovića da ne protjeruje ruske diplomate iz Crne Gore

Demokratski front (DF) poziva Vladu Duška Markovića da ne protjeruje ruske diplomate iz Crne Gore, i da, za promjenu, makar jednom pokuša da drži do časti i dostojanstva ove zemlje, koju su već više puta obrukali, saopštio je danas Jovan Vučurović, poslanik DF.

"Jasno nam je da se u ovom trenutku vrh vlasti nalazi na velikim mukama, jer kao sluge NATO-a jedva čekaju da povuku jedan ovakav sramni potez, a sa druge strane razmišljaju o predsjedničkim izborima, svjesni da je krajnje nepopularno ponovo pokazivati otvorenu mržnju prema Rusiji. Posebno je sramota da Duško Marković naredi protjerivanje ruskih diplomata, kada se zna da su njegovi preci, kao i većine građana Crne Gore, bili prijatelji Rusije. I zna se šta je ta velika zemlja značila za nas, i to možda najbolje svjedoče riječi kralja Nikole koji je kazao "da nije bilo Rusije, Crne Gore ne bi bilo, i svi bismo danas nosili fes''. Međutim, potomci očigledno nijesu dostojni predaka, a koliko je ova vlast prezrela tradicionalnu Crnu Goru govori i to što današnji vlastodršci podržavaju one koji prebijaju srpske političare na Kosovu i Metohiji i zalažu se za uspostavljanje lažne države na tlu Srbije, a lider DPS-a zauzvrat dobija podršku od albanskih stranaka, i ni najmanje nije zaintersovan za to što takva politika direktno povređuje njegove sunarodnike", istakao je Vučurović.

On je dodao da je Vlada Duška Markovića već više puta pokazala neprijateljstvo prema Rusiji, i veliki su izgledi da, nažalost, nastave sa tom politikom iako su duboko svjesni da time još jednom ponižavaju Crnu Goru.

"Dakle, ne postoji ni jedan jedini razlog da Crna Gora u ovom slučaju slijedi interese nekih zapadnih zemalja, posebno onih koje jedva čekaju priliku da, kao i ovoga puta, izmisle motiv za konfrontaciju sa Rusijom. I crnogorska vlast, kad već neće da slijedi tradiciju i bude uz svoje vjekovne saveznike, ne treba ni da se bruka time što će u svakoj prilici pokazivati da je njihov neprijatelj, i to samo kako bi pokazali koliko su spremni da služe tuđim interesima", kazao je Vučurović.

Premijer Duško Marković poručio je ranije danas iz Bara da će se Vlada "danas ili sjutra" odrediti o tome da li će Crna Gora slijediti primjer drugih evropskih država i protjerati ruske diplomate.

