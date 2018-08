Vučurović: Zašto Marković ne reaguje na Trampove "komplimente"

Ministar spoljnih poslova Srbije, Ivica Dačić, kazavši da je zabrinut zbog torture i diskriminacije nad građanima Srbije u Crnoj Gori, nije rekao ništa van onoga o čemu je razgovarao sa predsjednikom Nove srpske demokratije (NSD), Andrijom Mandićem, i što već ranije nije saopštio i patrijarh srpski Irinej, vodeći srpski intelektualci i političari, kazao je poslanik Demorkatskog fronta i član Predsjedništva NSD, Jovan Vučurović.

On smatra da je premijer Duško Marković, reagujući "oštro i isfrustrirano", iznio uvrede na račun srpskog ministra.

Marković je ocijenio da su Dačićevi navodi neistiniti i nepristojni.

"Ali, ako je već želio nešto da komentariše, i ako misli da je nečim povrijeđena Crna Gora ili on lično kao premijer, neophodno je bilo da prije toga saopšti i svoj stav vezano za ,,komplimente'' koje je i o njemu i o Crnoj Gori saopštio predsjednik SAD Donald Tramp. Pa kada se izjasni o onome što je Tramp rekao za njega i Crnu Goru, onda bi mogao i nešto da kaže o susjedstvu, predjedniku SPS-a, ili o nekoj drugoj srpskoj adresi. Ovako se samo šalje jedna žalosna poruka kako crnogorska vlast ne smije ni riječi da progovori na brutalne uvrede koje im saopšti neki moćni pojedinac, kao što je predsjednik SAD, ali zato su veoma raspoloženi da se kamenom, istog momenta, bace na onoga koji im je do nedavno bio najbliži i najrođeniji, a koji pritom govori istinu. Ovakav nastup djeluje pomalo i osvetnički prema predsjedniku SPS-a, zato što su Marković, Đukanović i kompletno rukovodstvo DPS-a svojevremeno stajali u redu i čekali da ih, makar po ramenu, potapše nekadašnji predsjednika SPS-a Slobodan Milošević. U tom vremenu je i Milošević mogao da se ponaša prema njima kao Tramp danas, i ne bi bilo nikakvih protesta i oštrih formulacija koje se sad upotrebljavaju protiv Dačića. O onome o čemu je pričao Ivica Dačić, a sa čim ga je upoznao i predsjednik NSD Andrija Mandić, postoji mnogo dokaza i činjenica koje svjedoče o antisrpskom i antipravoslavnom karakteru crnogorskog režima. To nije nikakva tajna i sa tim podacima su upoznati svi zainteresovani, a svakako da su jedni od tih i državni vrh Srbije kome pripada i Ivica Dačić", rekao je Vučurović.

