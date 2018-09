Vujanović: Crna Gora podržava pristupanje Makedonije NATO-u

Države Zapadnog Balkana imaju jasan interes za članstvom u NATO-u koji će Crna Gora podržati za svakog kandidata, poručio je bivši crnogorski predsjednik Filip Vujanović.

Vujanović je govorio u Njujorku na panelu “Budućnost evroatlanskih odnosa i Zapadnog Balkana”.

On je kazao da Crna Gora razumije i daje podršku pristupanju Makedonije NATO-u želeći joj da se ostvari što prije.

"Ističući vrijednosti NATO-a, a poštujući suverenitet svake države, uvažavamo i odluke Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova u odnosu na NATO. Srbije o njenoj neutralnosti i saradnji sa NATO-om, Bosne i Hercegovine o njenom učešću u MAP-u i potrebi unutrašnjeg dogovora o članstvu u NATO-u i Kosova koje to članstvo želi", rekao je Vujanović.

On je rekao da može izdvojiti četiri razloga za članstvo država Zapadnog Balkana u NATO.

"NATO je najpouzdaniji garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta svojih članica utemeljen na afirmaciju mira, saradnju i stabilnosti. NATO je najveća globalna bezbjednosna integracija sa dvadesetdevet članica, na tri kontinenta uz punu spremnost za ostvarenje svoje bezbjednosne odbrambene misije". kazao je on.

Vujanović je ocijenio da NATO ničim ne ugrožava suverenitet država članica jer se u njemu odlučuje konsenzusom, a svaka članica odlučuje kako i u kojim aktivnostima NATO-a će učestvovati.

On je naglasio da članstvo u NATO-u doprinosi ekonomskom razvoju njegovih članica.

"Crna Gora je jasan dokaz za to. U prvoj godini članstva u NATO-u Crna Gora je, iz članica NATO-a, imala više nego dvostruko uvećanje investicija a u odnosu na predpristupnu godinu broj turista iz tih država se uvećao za oko 25 odsto", kazao je on.

On je ocijenio da je politika proširenja suštinski smisao svake državne pa i bezbjednosne integracije i NATO to jasno i kontinuirano saopštava.

"Bez Zapadnog Balkana NATO ne bi imao cjelovitost Sjevernog Mediterana od Portigala do Turske i Jadrana od Italije do Albanije. Sa članstvom Crne Gore u NATO-u ova regionalna cjelovitost je ostvarena", kazao je on.

Prema njegovim riječima, povećanjem broja članica snaga, preventivna uloga i ugled NATO-a se povećavaju.

"I na kraju sa uvećanjem članstva obezbjedjuje se veći obim iskustva i mogućnost kooperativnosti u okviru vojne i ukupne bezbjednosne misije NATO-a".

On je poručio da da države Zapadnog Balkana imaju jasan interes za članstvom u NATO-u koji će Crna Gora podržati za svakog kandidata.

"Takođe, Crna Gora će poštovati suvereno pravo svake države da samostalno i bez ičijeg uticaja odlučuje o članstvu u NATO", kazao je Vujanović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)