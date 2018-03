Vujanović neće da kaže hoće li pomilovati Kneževića

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović nije odgovorio “Vijestima” da li će pomilovati osuđenog lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića, koji je juče otišao na izdržavanje četvoromjesečne zatvorske kazne.

Vujanović je ranije saopštio da je Ministarstvu pravde proslijedio molbu Udruženja književnika Crne Gore, Instituta za srpsku kulturu i Društva srpskih književnika Crne Gore i Hercegovine, koji su od njega tražili da pomiluje osuđenog predsjednika Demokratske narodne partije, ili da mu izrečenu zatvorsku kaznu zamijeni uslovnom.

Predsjednik države nije odgovorio da li mu je iz resora Zorana Pažina dostavljeno mišljenje o molbi za pomilovanje.

Zakon o pomilovanju omogućava Vujanoviću da pomiluje osuđenog Kneževića i bez molbe. Kandidat dijela opozicije za predsjednika Mladen Bojanić indirektno je pozvao prošle sedmice Vujanovića da pomiluje Kneževića.

“(Upozoravam i Vujanovića), da dobro odmjere i povedu računa o delikatnosti svakog njihovog narednog koraka i kuda to može odvesti Crnu Goru”, saopštio je Bojanić.

Knežević je juče, prije ulaska u zatvor, poručio Milu Đukanoviću da će naredna četiri mjeseca tražiti krevet na kom će lider DPS-a moći da opruži noge odmah nakon predsjedničkih izbora.

Novinarima okupljenim ispred spuškog zatvora Knežević je kazao da to prenesu Đukanoviću, ako ga negdje sretnu.

“Moj drug Edi (Eduard Šišmakov) mi je rekao da mi je obezbijedio istu sobu u kojoj je Saša Sinđelić samovao 2002. godine kada je ubio Mirka Fortesa i da mi je obezbijedio sve uslove da se za pola sata obratim crnogorskoj javnosti. Moje obraćanje očekujte oko 12 sati”, rekao je Knežević nešto poslije 11 sati.

Njega su do kapije spuškog zatvora ispratili funkcioneri Demokratskog fronta Predrag Bulatović, Andrija Mandić, Nebojša Medojević, Strahinja Bulajiić, Branko Radulović i desetak pristalica Demokratske narodne partije.

Foto: Savo Prelević

Oko podne na Fejsbuk profilu Demokratskog fronta objavljena je Kneževićeva video poruka, kojom je objasnio da se dobrovoljno javio u spuški zatvor nakon stava Bojanića da će se povući iz predsjedničke kampanje ukoliko dođe do građanskih sukoba zbog pokušaja njegovog nasilnog privođenja.

“Dvadeset godina mog života sam posvetio beskompromisnoj borbi protiv Đukanovićevog režima i svojim dosadašnjim političkim aranžmanom nisam ugrozio ni zajedničko opoziciono djelovanje, ni interes. Rezultat moje borbe je poznat - pravosnažno sam osuđen na četiri mjeseca zatvora u jednom političkom procesu. Već sedam mjeseci nalazim se kao jedan od optuženih u drugom političkom procesu takozvani državni udar, dok sam u trećem političkom procesu označen kao vođa kriminalne grupe koja je poslanicima DPS-a saopštila istinu da su gazeći Ustav i Zakon ove države duboko zašli u kriminalnu sferu ološi i ništavila’’, kazao je Knežević.

Dodao je da broj prekršajnih prijava koje je dobio, novčanih kazni i procesa koji se vode protiv njega prevazilazi i kafkijanski doživljaj institucionalnog terora i maltretiranja.

“Već osam mjeseci sam onemogućen da obavljam svoje parlamentarne aktivnosti jer su mi oduzete sve isprave uz obrazloženje da bih mogao napustiti zemlju, iako svi znaju da sam svoju ljudsku i političku sudbinu vezao za Crnu Goru. Nemam dilemu da je ovaj teror posljedica naših političkih uvjerenja koja se nikako ne uklapaju u kalup NATO besudne zemlje i kolonije što je Crna Gora postala učlanjenjem u ovaj vojni savez glasanjem u krnjoj Skupštini bez konsultacije građana na referendumu”, ističe Knežević.

On je istakao da je političkim djelovanjem postao nečista savjest koja svakodnevno podsjeća na istinu - da je većina građana Crne Gore protiv učlanjenja u NATO, priznavanja Kosova, uvođenja sankcija Rusiji.

“Većina smatra da je naša država ekonomski uništena, poharana i nalazi se u vlasništvu nekoliko porodica koje su svoje interese predstavile kao nacionalne. Upravo zbog ovih istina ja sam osuđen, a i dalje mi se sudi ne bih li na nekom novom geopolitičkom golom otoku promijenio svoje stavove i napravio kompromis sa strahom. Da sam bio spreman da izdam samog sebe sve ove sudanije ne bi bile potrebne, dovoljno bi bilo da pozovem drugog sekretara američke ambasade i zatražim sastanak sa njenom ekselencijom, neformalnim gospodarom Crne Gore, kako bih uz jedan rukoljub oprao svoje grjehove i stao u red bezličnih političkih lakeja i baštovana koji češće idu po mišljenje u ambasadu nego u trgovinu u Voliju”, poručio je Knežević.

Foto: Savo Prelević

Dodao je da se nada da će njegov dobrovoljni odlazak na služenje zatvorske kazne doprinijeti da težište predsjedničkih izbora ne bude na novom radikalizovanju njegove ličnosti i DF-a kao najjačeg opozicionog subjekta.

On je pozvao članove i simpatizera DF-a i sve koji žele promjene, da glasaju za Bojanića, jer kako je poručio, “više nema izgovora da se to ne desi”.

Administrativni neće da smanji platu Kneževiću

Članovi skupštinskog Administrativnog odbora juče su ocijenili da se nijesu stekli uslovi za izricanje novčanog kažnjavanja Milana Kneževića zbog javne opomene koju mu je na sjednici parlamenta izrekao potpredsjednik Branimir Gvozdenović.

Knežević je trebalo da bude kažnjen sa 10 odsto plate, odnosno sa oko 140 eura. Gvozdenović je Kneževiću izrekao opomenu nakon što je poslanik DF-a tokom rasprave o izmjenama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, poručio da bi se dijete koje bi se “ugledalo na specijalnog tužioca Milivoja Katnića pretvorilo u monstruma”.

Administrativni odbor juče je konstatovao da nijesu dostavljeni odgovarajući autorizovani djelovi fonografskog zapisa sa sjednica i pozvali su generalnog sekretara Skupštine da ih dostavi.

"Stomak je jednako mek i caru i prosjaku"

Knežević je juče poručio ljudima iz generalštaba NATO-a da procesi neće vaspitno djelovati na njega i da se neće odreći svojih političkih uvjerenja.

Dodao je, da ako to misle, onda im je isplativije da prilikom šetnje u zatvorskom krugu insceniraju sukob sa njim.

"A javnosti predstave da sam nekom od robijaša ukrao sapun i konzervu tunjevine. Na našu nesreću istorija Crne Gore je puna bratoubilačkih sukoba i osveta i zato nam nisu potrebni ni NATO ni Rusija, jer jedna smrt povlači drugu i tako do istrjebljenja i besmisla. Proučavajući istoriju mnogo većih država i naroda mnogo većih od nas, zaključio sam da sva životna filozofija stane u činjenici da je i caru i prosjaku jednako mek stomak. Pošto sam ja poravnao račune sam sa sobom ne bih volio da nekom drugom ostavljam u amanet obaveze koje mora ispuniti, a nemam dilemu da bi one bile ispunjene. Ovo je samo upozorenje onima koji su umislili da su gospodari naših sudbina i da nikada ne zaborave da su njihove sudbine vezane za naše, a to je usud koji ne mogu regulisati ni ZKP, ni krivični zakonik Crne Gore’’, istakao je Knežević.

