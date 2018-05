Vujanović nije bio predsjednik po sajtu Đukanovića

Zvanični sajt predsjednika Crne Gore redizajniran je uoči inauguracije Mila Đukanovića i na njemu trenutno nema nijedna informacija o aktivnostima doskorašnjeg predsjednika Filipa Vujanovića.

Nova verzija zvaničnog sajta, predsjednik.me, bila je dostupna dan prije inauguracije Đukanovića na Cetinju. Na njemu se nalaze fotografije sa polaganja zakletve u Vladinom domu, Đukanovićeva biografija, kao i govor sa inauguracije, a napominje se i da je stranica još u izradi.

Zvanična stranica predsjednika, u odnosu na vrijeme dok je predsjednik bio Vujanović, značajno je vizuelno unaprijeđena, a na internetu se više ne može naći stara verzija stranice sa Vujanovićevim aktivnostima.

“Vijestima” je iz Predsjedništva nezvanično rečeno da je stranica redizajnirana jer je Vujanovićev sajt bio personalizovan, odnosno, na njemu je pisalo - predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Sagovornik “Vijesti” naglasio je da su prilikom redizajniranja sajta ispoštovane sve zakonske procedure.

​ Na stranici za sada Đukanovićev govor i biografija Foto: Printscreen

Vlada je nedavno utvrdila Predlog zakona o predsjedniku države koji Đukanoviću daje široka ovlašćenja, a daleko je od pozicije kojom dominiraju protokolarne aktivnosti, kao što je to bio slučaj sa Vujanovićem. Predlogom zakona koji će država prvi put dobiti, predviđeno je da Đukanović ima pravo da formira svoje savjete, komisije i radne grupe kao stalna i privremena radna tijela. Formiraće se i posebna služba kojom će rukovoditi generalni sekretar kome će mandat trajati koliko i predsjedniku, odnosno, pet godina. Vujanović je imao četriti savjetnika, bez generalnog sekretara i nadlažnosti koje će Đukanović dobiti kada Skupština usvoji zakon.

U Ustavu Crne Gore nadležnosti predsjednika države uglavnom su protokolarnog tipa (predstavljanje države u zemlji i inostranstvu, primanje akreditivnih pisama ambasadora, proglašenje zakona ukazom...) tako da još uvijek nije jasno šta bi privremena i stalna radna tijela, kakva ima Vlada, kao i ostale dodate nadležnosti radila u instituciji predsjednika. “Sastav, broj i djelokrug stalnih i privremenih radnih tijela utvrđuje se aktom o njihovom obrazovanju”, piše u Predlogu zakona.

Biće donošen i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službe predsjednika, koju utvrđuje generalni sekretar. Ovogodišnjim budžetom je 839,38 hiljada eura opredijeljeno instituciji predsjednika države. Predlogom zakona se uvodi i titula počasnog predsjednika za one kojima je prestao mandat na toj poziciji a to pravo zasada uživaće Vujanović, koji je na toj funkciji završio treći mandat, koji mu je osporavan jer Ustav dozvoljava dva mandata, ali su iz DPS-a tada tvrdili da Vujanović ima pravo i na treći, jer je prvih pet godina bio predsjednik u zajedničkoj državi sa Srbijom. Vujanović će primati 70 odsto od posljednje plate koju je primio u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije i tu naknadu može primati do penzionisanja ili do zasnivanja novog radnog odnosa, a ona iznosi oko 1.500 eura.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)