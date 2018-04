Vujanović počasni predsjednik Crne Gore, plata 70 odsto od sadašnje

Vlada je utvrdila Predlog zakona o Predjsedniku Crne Gore kojim je definisano formiranje posebnog Generalnog sekretarijata predsjednika sa većim brojem zaposlenih, kao i titula počasnog predsjednika za one kojima je prestao mandat na toj poziociji.

To je saopštila novinarima nakon sjednica ministarka uprave Suzana Pribilović nakon sjednice Vlade.

Predlog zakona nije bio definisan ovogodišnjim programom rada Vlade, a dolazi odmah nakon nedavno završenih predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio lider DPS -a Milo Đukanović.

Dosadašnji predsjednik Filip Vujanović, novim zakonskim rješenjem imaće titulu počasnog predsjednika i zaradu po tom osnovu u iznosu od 70 odsto od plate koju je do sada primao.Tu će naknadu primati do odlaska u penziju ili do zasnivanja novog radnog odnosa.

Posebnim aktom o sitematizaciji biće utvrđen broj novih radnih mjesta u Generalnom sekretarijatu Predsjednika.

