Vujanović: Vjerujem da trgovine mogu naći način da ne podignu cijene

Povećanje poreza na dodatu vrijednost (PDV) građani ne bi trebalo da osjete negativno, ocijenio je predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović i dodao da vjeruje da će se uložiti napori da se ne povećavaju maloprodajne cijene.



"Vjerujem da se negdje u trgovačkoj marži može naći prostora da se ne povećavaju cijene. Veoma bih se radovao i poštovao napor svih onih u maloprodajnoj mreži da žrtvuju nešto svog za kvalitet života građana i očuvanje cijena“, kazao je Vujanović novinarima u Bijelom Polju.



On je danas prisustvovao svečanoj sjednici Skupštine Opštine povodom Dana Opštine Bijelo Polje.



Vujanović smatra da je važno da se budžet kvalitetno puni, ali da se ne ugrozi kvalitet životnog standarda građana.



„Nadam se da će oni koji obezbijeđuju da ta široka prodajna mreža sačuva svoj nivo u toj trgovačkoj marži, naći prostora da se ne povećavaju cijene. Apelujem na sve one koji se bave trgovinom da na račun kvaliteta života građana svoju trgovačku maržu žrtvuju u onom omjeru u kojem povećanje cijene inputa možda košta građane“, rekao je Vujanović.



On je kazao da vjeruje da će se uložiti napori da se ne povećavaju maloprodajne cijene, iako su se inputi povećali.



„Vjerujem da se negdje u trgovačkoj marži može naći prostora da se ne povećavaju cijene“, poručio je Vujanović.



On smatra da je dobro da se država u okviru svog budžeta kvalitetno i kvalitetnije finansira.



„Vjerujem da je finansijska konsolidacija unutar onoga što je budžet pokazao, a ministar finansija obznanio, obavljena na način koji zaslužuje poštovanje“, saopštio je Vujanović.



On je kazao da je nedavno imao susret i razgovor sa glavnom izvršnom direktorkom Svjetske banke (SB), Kristalinom Georgievom, koja je, kako je dodao, pohvalno govorila o konsolidaciji crnogorskog finansijskog stanja i tretmana budžeta.



„Na osnovu toga je, krajem decembra, data i garancija SB od 80 miliona EUR, koja bi trebalo da obezbijedi kroz tri puta veće zaduženje. Da se na kvalitetan način zaduženje vrati kroz ono što je dug i uloži u bolje investicione projekte Crne Gore“, rekao je Vujanović.



On je ocijenio pozitivnim što se zaduženja više ne obavljaju radi tekuće potrošnje, već u cilju vraćanja dugova po povoljnijim uslovima i investiranja u Crnu Goru.

