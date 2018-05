Vujošević opoziciji: Moji vrijednosni sudovi prema vama ostaju nepromijenjeni

Odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Glavnog grada Nenad Vujošević kazao je njegovi vrijednosni sudovi prema političkim protivnicima ostaju nepromijenjeni.

On je nazvao "stokom" predstavnike izborne liste Građanski savez za promjene (SDP - Demos - slobodni građani). Vujošević vrijeđao i koaliciju Za 21. vijek. Aleksu Bečića nazvao je splačinom, koaliciju sektom, a na udaru se našao i muzičar Rambo Amadeus.

"Drago mi je što se naši politički protivnici bave mojim privatnim nalozima na društvenim mrežama i što su toliko politički inferiorni da koriste sve, pa čak i moje lične vrijednosne sudove, ne bi li osvojili koji poen. To im neće proći jer sva javnost zna da su upravo oni kreatori najnižeg diskursa od uvođenja višestranačja do danas. Podsjetiću i jedne i druge saveze i koalicije da količinu uvreda koju su oni istresli, kako jedni drugima, tako i DPS-u Crna Gora ne pamti. Riječi poput "patološki lažov, licemjer i gubitnik koji se hvata za slamku" samo su neki od epiteta, i to ljepših koje su upućivali svom koalicionom partneru, da ste nas više od 180.000 građana nazivali "ucjenjenim i zavedenim", a poziciju pomahnitalu od vlasti. Mene ste lično javno vrijeđali više puta, prvenstveno na ljudskoj osnovi. Moji vrijednosni sudovi prema vama ostaju nepromijenjeni, i nikakvi marketinški trikovi neće umanjiti činjenicu da ste i jedni i drugi i treći izdali svoje političke principe u nezajažljivoj želji za osvajanjem vlasti, što vam ne govorim samo ja, nego čitava crnogorska javnost", rekao je Vujošević.

