Vujović: Bez opozicije u radnoj grupi, DPS bi kreirao rješenja

Neučestvovanje opozicije u radnoj grupi za reformu izbornog zakonodavstva pomoglo bi Demokratskoj partiji socijalista (DPS) da po svojoj mjeri kreira rješenja, ocijenio je član predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP), Ivan Vujović.



Komentarišući poziv generalnog sekretara Demokrata Borisa Bogdanovića opoziciji da ne učestvuje u Radnoj grupi, Vujović je agenciji MINA kazao da takav stav DPS i priželjkuje.



„To bi im omogućilo da pred evropskim partnerima opoziciju označe kao nekooperativnu i da je na taj nacin diskvalifikuje“, naveo je Vujović.



SDP, kako je rekao, nece biti dio takvog pristupa koji je unaprijed osuđen na neuspjeh i od koga korist ima samo vlast.



Vujović je dodao da je važno da dijalog počne i da obuhvati sve teme koje se nalaze u predlogu Demokrata.



Kako je naveo, neophodno je razgovarati o svim pitanjima koja utiču na ukupan izborni ambijent, a ne samo o temi izbornog zakonodavstva.



„Tu je pitanje pozicije Radio televizije Crne Gore (RTCG), načina i tajminga izbora Savjeta te kuće, pitanje Državne izborne komisije (DIK) i Agencije za sprječavanje korupcije (ASK)“



Vujović smatra da su te institucije ključne za sprovođenje izbornog procesa.



„Te institucije i evropski partneri ocjenjuju kao veoma problematične sa stanovišta povjerenja javnosti“, dodao je Vujović.



Za SDP, kako je kazao, posebno je važno pitanje pravno-politickih garancija.



„Možemo konsenzusom usvojiti svu neophodnu regulativu, ali ako DPS bude imao odriješene ruke, u smislu primjene dogovorenog, izvjesno je da cemo imati na sceni obesmišljavanje i izigravanje dogovora“, smatra Vujović.



On je podsjetio da je komesar za proširenje i susjedsku politiku, Johanes Han nedavno pozvao sve politicke subjekte da se ukljuce u rad Radne grupe.



„SDP kao evropski potvrđena partija ima dobro iskustvo saradnje sa predstavnicima Evropske unije (EU) i Hanom koji je pocetkom 2016. godine podržao procesu koji je doveo do prelazne Vlade“, naveo je Vujović.



Prema njegovim riječima, SDP je i tada, kroz projekat prelazne Vlade, dala presudan doprinos saniranju krize.



„Opravdane tvrdnje da će DPS praviti opstrukciju dijaloga ne znači da treba da pustite da se stvari odvijaju mimo vas, i jos na kraju da izađete na izbore koje bude pripremao DPS“, poručio je Vujović.



On je rekao da bi snaga opozicije bila veća kada bi svi bili dio tog procesa.



Vujović je dodao da su predlozi Demokrata i DPS-a suštinski tematski usaglašeni i kao takvi su solidna polazna osnova za pocetak rada.



On je podsjetio da je SDP imao sugestije i viđenja koja su dostupna javnosti.



„Nas pristup je da se krene sa radom, a tokom toga će svaki vid opstrukcije, kojih će svakako biti od strane vlasti, biti detektovan, javno obznanjen na domaćim i međunarodnim adresama“, naveo je Vujović.



Tokom rada Radne grupe, kako je dodao, biće jasno da li postoji bar minimum dobre volje vlasti da se stvari suštinski mijenjaju.



„Rad u radnim tijelima je izuzetno važan segmet ukupnog parlamentarnog rada i poslanički klub SDP, imajuci u vidu njegov kvalitet, će svakako dati važan doprinos raspravama u odborima o zakonima i temama koje tangiraju građane Crne Gore“, poručio je Vujović.



On je podsjetio da se kroz radna tijela mogu koristiti razni mehanizmi preko kojih Parlament ostvaruje svoju kontrolnu ulogu.



Prema riječima Vujovića, parlament u ovom sastavu tu ulogu je potpuno zanemario, obesmišljavajuci na taj nacin ulogu ove grane vlasti u demokratskim političkim sistemima.



„Najvažnije je da se što prije počne sa radom i vjerujem da ćemo brzo vidjeti da li ima minimuma volje da se stvari kreću naprijed ili se radi o fingiranju i obesmisljavanju procesa“, kazao je Vujović.



On smatra da građani, kojima je dosta opstrukcija i destrukcija sa raznih strana, očekuju od političkih predstavnika konkretan rezultate.



„Čime bi pokazali da brinu o njihovim interesima i javnom dobru, a ne isključivo o svojim uskim partijskim pozicijama“, zaključio je Vujović.

