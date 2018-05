Vujović pitao Vukovića: Podržavate li stavove Vujoševića?

Nosilac liste Građanskog saveza za promjene (SDP - Demos - sloboni građani), Ivan Vujović pitao je nosioca liste DPS-a Ivana Vukovića da li podržava stavove iznijete u komentaru kandidata za odbornika DPS-a Nenada Vujoševića.

Odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Glavnog grada Nenad Vujošević nazvao je "stokom" predstavnike izborne liste Građanski savez za promjene.

"Poštvovani g-dine Vukoviću, obraćavam se kao prvi na listi Građanskog saveza za promjene, a povodom izjave Nenada Vujoševića, aktuelnog odbornika DPS-a, zamjenika direktora jednog od Vaših prisvojenih lokalnih preduzeća, i kandidata na listi čiji ste Vi nosilac. Moje pitanje je vrlo direktno i konkretno: kao prvi na listi DPS koalicije u Podgorici, da li Vi podržavate stavove iznijete u komentaru kandidata za odbornika na Vašoj listi? Predsjednik Vaše partije novinare naziva fašistima, i imali smo prilike da svjedočimo koje su posljedice ovih iznijetih riječi bile. Vaš odbornik čitavu listu koalicije koju ja predvodim u Podgorici naziva 'izdajničkom stokom'. Moja je obaveza i odgovornost da na ovu vrstu primitivizma i jezika nasilja odgovorim, i to ne samo u moje ime, nego u ime svih časnih ljudi koji se nalaze na listi na čijem sam čelu, a još više u ime svih pristojnih građana Podgorice koji podržavaju Građanski savez za promjene. Podsjećam Vas, da je ovim stavom Vaš odbornik i zamjenik direktora nazvao stokom i izdajnicima više od 27.000 građana koji su našu kandidatkinju glasali na predsjedničkim izborima. Zato je veoma važno, zbog svih građana Podgorice, da znamo da li je to zvaničan stav liste koju predvodite, i prije svega otuđene partije čiji ste odavno glasnogovornik. Sa druge strane, ukoliko je to stav otuđenog pojedinca na Vašoj listi, postavlja se pitanje, znate li Vi, kao nosilac liste, ko je sve na Vašoj listi? Znate li Vi koga predstavljate? Znate li vi koga predvodite? Ja ću biti slobodan, ne čekajući, a iskreno i ne očekujući, Vaš odgovor da ovu izjavu kvalifikujem kao primitivnu, neprihvatljivu i anti-demokratsku", rekao je Vujović.

Vujović je saopštio da za građane Podgorice ostaje ključno pitanje: "žele li oni da ih ovakvi odbornici predstavljaju? Da stvar bude gora, upravo je Vujošević zamjenik direktora lokalnog preduzeća, a jasno je, da sa ovim i ovakvim stavom on ne može tu funkciju da obavlja na dobrobit svih građana, posebno ne onih koje smatra stokom i izdajnicima."

"G-dine Vukoviću, ako ste iole pristojni i demokratski nastrojeni, a ne do kraja izmanipulisani od strane otuđenog DPS-a, jasno ćete i glasno osuditi ovu izjavu. U suprotnom, dajete blagoslov da se ovakva primitivna retorika nastavi, izražavate saglasnost sa ovim stavom, i što je najgore, poručujete kako ćete, ukoliko budete opet na vlasti, tretirati Vaše političke neistomišljenike. Mi, kao pristojni građani smo navikli na svakakve kvalifikacije. Naučili smo da nas Miloševićevi učenici iz 90tih nazivaju izdajicama Crne Gore, navikli smo da nas tajkuni zovu lopovima. Znamo iz elementarne psihologije, da lopov svakog optužuje za lopovluk, da cicija svakog optužuje da je cicija, kao i da nemoralni ljudi sve ostale optužuju za nemoral, te je jasno sa ovog aspekta zašto je odbornik sa Vaše liste uputio ovu kvalifikaciju na našu adresu. No, ovdje nije problem u njegovim ličnim stavovima, ovde je problem u političkim posljedicama koje nakon ovoga mora da uslijede, i to ne možete izbjeći. Očekujemo Vašu promptnu reakciju, u ime odbrane građanske pristojnosti, demokratskih ideala, i elementarnog morala kojim se nerijetko predstavnici Vaše otuđene partije diče. Ukoliko se ne distancirate od stavova Vujoševića, onda ćemo primiti k znanju da je to Vaš zvanični stav, i u odnosu na to ćemo se odrediti u zajedništvu sa građanima Crne Gore, istih onih građana koje Vaš poslanik naziva stokom i izdajnicima", kazao je Vujović.

