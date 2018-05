Vujović: Pozivam Krapovića da se pridruži proslavi jubileja

"Dio tekstova, koji se danima pojavljuju u medijima, ima za cilj da dezinformiše javnost i baci sijenku na vjerovatno najvažniju Odluku koju sam donio u svom mandatu a koja se tiče proslave jubileja 100 godina od savezničke pobjede u Velikom ratu”, naveo je predsjednik budvanske Skupštine opštine Đorđije Vujović.

On smatra da predsjednik Skupštine, kao predsjedavajući najvišeg demokratskog tijela lokalne samouprave, onog koji upravlja Budvom, antičkim gradom starim više od dva milenijuma, ima posebnu obavezu da, njegujući kulturu sjećanja, podsjeti i ukaže na važnost proslave velikih gradskih datuma.

"Gledajući dug luk zavičajne istorije ali i njenog mjesta u evropskoj i svjetskoj istoriji, svakome je jasno da je 8. novembar datum vrijedan našeg najdubljeg poštovanja. Budva je, kao dio Boke, upravo tog dana, skinula vjekovni tuđinski jaram sa svojih leđa, i stekla istorijsku šansu da sa bratskim narodima uđe u zajedničku, dva vijeka sanjanu državu. Za mene nije bilo nikakve dileme, odlučio sam da oformim svoj savjetodavni tim, sastavljen od odgovornih i pametnih ljudi, da o datumu i načinu njegovog obilježavanja promislimo zajedno i donesemo konkretne poteze. Za mene lično i građane koje predstavljam ali vjerujem i za sve slobodoumne Budvane kraj stotina godina okupacije i potčinjenosti u čije je slobodarske temelje upisana krv naših predaka, je dovoljan razlog za organizovanje niz svečanosti i odgovornost prema takvoj obavezi ne iskupljuje nikakav izgovor. Poražavajuće je čuti naglabanja o tome da li kao predsjednik SO Budva, koji prema Statutu Opštine Budva predstavlja ovaj dom, imam pravo da imenujem svoj savjetodavni tim koji na dobrovoljnoj osnovi obavlja posao od opšteg interesa građana Budve. Zapravo, radi se o jednom u nizu pokušaja da se ponizi dom koji predvodim i funkcija koju obavljam, ali i moj moralni i politički integritet", istako je Vujović.

Prema njegovim rijecima konsultujući se prethodno sa onima čije mišljenje uvažava, oformio je savjetodavno tijelo u kojem su se našli ugledni građani, članovi iz velike većine partija koja vrši vlast u Budvi, kulturni poslenici ali i nestranačke ličnosti.

"Uvaženi članovi Odbora su imenovani zbog jasno izraženog prihvatanja da učestvuju u proslavi, da se saberu u zajedništvu i da rade shodno svom znanju i moćima na programu kojim se obilježava najveći od svih jubileja - 100 godina od pobjede u I svjetskom ratu nad imperijalističkim agresorom. Ne radi se, dakle, o nekoj sektaškoj skupini, nego o forumu za razmjenu ideja i stavova a koji je otvoren za sve građane Budve ali i za sve one koji žele da u njemu učestvuju i doprinesu njegovom radu, odakle god bili i kojeg god uvjerenju pripadali. Ovaj jubilej proslavlja cijela slobodna Evropa i zato čudi ovoliki otpor i obijest. Moram da podsjetim javnost da je Skupština opštine Budva još u 2004. godini donijela Odluku o uspostavljanju dana oslobođenja Budve u Prvom Svjetkom ratu, te je 8. novembar od tada zvanični praznik. To su učinile gotovo sve partije i činioci koji i danas vrše vlast u Budvi sa liste koju je tada predvodio dr Slobodan Krapović. Koalicija DPS - SDP taj praznik je na volšeban i sraman način ukinula vjerujući da je istorijsko pamćenje poligon za ideološka i partijska trvenja a ne dug istini i precima”, navodi on.

Kaže da se suzdržao ovih dana da reagujem želeći da zaštiti vlast u Budvi od "upravo takvih trvenja i političkih potresa iako se u tekstovima koji prije svega imaju senzacionalistički karakter govori o nekakvim tajnama, o prikrivenim izbacivanjima članova i tako redom".

"Čudi medijska hajka posebno ako se uzme u obzir da su kolege iz svih partija i iz cijele naše koalicije poodavno upoznate sa svim detaljima o Odboru i proslavi. Ne mogu da povjerujem da se zbog toga što se potkrao prosti administrativni propust digla tolila hajka i da se danima meni i Odboru šalju uvrede najgore vrste. Istina je da je na zahtjev dijela aktuelne vlasti koji datira iz marta mjeseca a sa ciljem da se upravo uspostavi zajedništvo i jedinstvo u proslavi samo jedan od 17 članova podnio ostavku. O tome postoji pismena dokumentacija, a nakon ostavke Odluka je logično promijenjena, uz banalnu propust u datumima. A ostaje i kuriozitet koji svjedoči najviše o inspiratorima hajke: kako se to sad gospoda bave sadržinskom valjanošću odluke ako je po njima ona formalno već ništavna? Odbor je donio prethodno odluku da se predsjednik Opštine pozove da prisustvuje svakoj sjednici i u ime Odbora ga i javno pozivam da nam se pridruži. Odbor je od početka, znajući zakonska i statutarna ovlašćenja i važnost prvog čovjeka grada, imao namjeru da gospodina Krapovića uključi u svoj rad i u više navrata jasno iskazao istu. Zašto ovu namjeru predsjednik Opštine nije prepoznao, nije pitanje za Odbor", naglasio je Vujović.

Kako ističe njegovo reagovanje je prije svega izraz namjere da se rad Odbora ne politizuje, da se nikada ne koristi za sitna pilitička prepucavanja jer ovaj jubilej, hrabrost i čast predaka koju slavimo to ne zaslužuju.

“Ne želim ni jednom riječju da odgovaram na političke optužbe upitnih ciljeva i motiva. Dozvolite da još jednom, u svojstvu predsjednika SO Budva sve činioce lokalne vlasti ali i cjelokupne Skupštine Opštine, kao i sve građane bez obzira na vjersko, nacionalno, i političko opredjeljenje da zajedno proslavimo oslobođenje našeg Budve nakon viševjekovnog tuđinskog jarma, nad imperijalizmom okupatora koji su stotinama godina gušili slobodarski duh naroda ovog kraja i njihovo pravo na samopredjeljenje, te da se prisjetimo slavne i nesebične žrtve i herojstva naših predaka kojima se ispisuju najsvjetlije stranice naše zajedničke istorije”, zaključuje Vujović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)