Vujović: Reforma izbornog okvira mora obuhvatiti ASK i DIK

Reforma izbornog okvira mora, pored izmjene izbornog sistema i Zakona o izboru odbornika i poslanika, obuhvatiti reformisanje Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) i Državne izborne komisije (DIK), smatra predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) Zlatko Vujović.

On je agenciji MINA kazao da ima dovoljno vremena do narednih izbora da se postigne kompromis i da se dođe do izbornog zakonodavstva i institucija koje mogu kvalitetno sprovesti izborni proces.

Vujović je ocijenio da je dobro što je zamjenik predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Duško Marković pokazao otvorenost za dijalog sa opozicijom u parlamentu.

„Očekuje nas reforma izbornog okvira“, kazao je Vujović, ističući da to nije nova inicijativa, nego nešto što traže i OEBS i Evropska unija, kao i nevladine organizacije.

To, kako je kazao, znači novi zakon o izboru odbornika i poslanika, ali i cijeli niz promjena zakona kao što je onaj o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i o registru prebivališta i boravišta.

Vujović je naglasio da je potreban kvalitetniji birački spisak za koji je neophodno imati reformisane registre o prebivalištu i boravištu, a za šta su potrebne zakonske izmjene.

„Ovo je pravi momenat, ima dovoljno vremena do narednih izbora, da se postigne kompromis i da se, na jedan inkluzivan način koji uključuje ne samo učešće partija, nego i onih NVO koje raspolaže ekspertizom, ali i samih građana dođe do izbornog zakonodavstva i institucija koje mogu efektivno i kvalitetno sprovesti izborni proces“, smatra Vujović.

Kako je dodao, izbori se održavaju radi građana, a ne samih partija.

„Oni postoje da bi građani izabrali svoje parlamentarne predstavnike i privremeno im prenijeli suverenost, do novog saziva parlamenta. Nažalost, lideri partija to stalno zaboravljaju. Za određena rješenja izbornog okvira potrebno je konsultovati građane, a ne samo im nametati rješenja koja favorizuju partijske oligarhije“, istakao je Vujović.

Prema njegovim riječima, moraće se reformisati ASK, ne samo u načinu funkcionisanja, nego će morati da pretrpi značajne personalne promjene, uključujući i izbor novog direktora i članova Savjeta.

„Ali, to podrazumijeva i reformu DIK-a, koji ne može biti forum za iznošenje partijskih stavova, već organ koji će valjano sprovoditi zakon“, kazao je Vujović dodajući da se moraju se uvesti sankcije za nesavjesno postupanje članova izborne administracije.

Na pitanje da li očekuje uspješnost tog procesa, s obzirom na to da je i do sada više puta rađeno na reformi izbornog zakonodavstva, on je rekao da je problem što je to uvijek rađeno na brzinu, uz iznuđena rješenja.

To su, kako je kazao, sve bila neka polovična rješenja kojima se nije posvetilo dovoljno pažnje, nego se na brzinu pokušalo nešto „zakrpiti“.

„Sad ima dovoljno vremena do parlamentarnih izbora da se napravi kvalitetan zakonski okvir, ali i izborni sistem u kojem će građani stvarno imati pravo da biraju svoje predstavnike, odnosno otvorene liste“, istakao je Vujović.

Mora se, smatra on, uvesti preferencijalno glasanje, kako bi se spriječila samovolja lidera političkih partija. „Crnogorske političke partije nijesu demokratske po načinu odlučivanja i izbora, i jedini način da birač stvarno ima određeni uticaja na izbor svojih predstavnika jeste da mu stoji na raspolaganju više preferencijalnih glasova“.

Prema njegovim riječima, dobro bi bilo uvesti preferencijalno glasanje koje je obaveza za izbor poslanika evropskog parlamenta i time poslati poruku da smo otišli korak naprijed ka Evropi.

Govorećo o najavljenom povratku opozicije u parlament, on je kazao da su rezultati na lokalnim izborima pokazali slabost odluke opozicije da bojkotuje rad Skupštine.

„Tim bojkotom, opozicija je uskratila sebi onu količinu medijskog prisustva na koju su njeni birači naviknuti, a na međunarodnom planu je potpuno sama sebe ekskomunicirala i nanijela štetu svom ugledu“, rekao je Vujović.

On je pojasnio da tu misli na onaj dio opozicije koji je dosta ulagao i oslanjao se na saradnju sa međunarodnim partnerima, i koji je prozapadne orijentacije.

Kako je naveo, bojkot parlamenta u situaciji kada u njemu gostuje predsjednik Evropske komisije nanio je tešku štetu dijelu opozicije, i vidjelo se na lokalnim izborima da je Demokratska partija socijalista (DPS) to maksimalno iskoristila.

Vujović je podsjetio da je DPS u nekim opštinama imao i lošije rezultate nego na prethodnim izborima.

„Kao na primjer u Podgorici gdje je imao hiljadu glasova manje nego četiri godine ranije, ali je dobio značajno veći broj odbornika i došao do apsolutne većine. Sve to govori da je štetu najviše istrpjela opozicija, i da su se morali povući neki potezi“, naveo je on.

Vujović je ocijenio da je ispravna, iako zakašnjela, odluka i Socijaldemokratske partije i Demosa da se vrate u parlament.

Oni su, kako je naveo, s druge strane, na taj način primorali Demokrate i Građanski pokret URA da traže način da i oni to učine.

„Tako da ja ovaj potez Demokrata i GP URA vidim dvojako – s jedne strane kao traženje načina da se uzdignute glave vrate u parlament, a s druge da se fokusiraju na pripremu za parlamentarne izbore, bez obzira kad oni bili“, kazao je Vujović.

DPS-u je, kako je kazao, odgovarao bojkot opozicije, i vjerovatno bi išao ka vanrednim parlamentarnim izborima nakon ubjedljive pobjede na predsjedničkim i lokalnim izborima.

„Naravno da to opoziciju zabrinjava, jer gotovo ništa nije ostalo od zaštitnih mehanizama za sprječavanje zloupotreba, i imajući tu u vidu i preuzimanje Javnog servisa od DPS-a“, dodao je Vujović.

Na pitanje kome bi išli na ruku vanredni parlamentarni izbori, Vujović je kazao da bi njihovo održavanje u nekom skorijem periodu isključivo bilo u korist DPS-a.

„To bi, u ovom trenutku, bila najbolja odluka za DPS, a za opoziciju bi to bilo veoma loše. Međutim, ne bi bilo politički mudro sprovesti izbore, uslovno rečeno – „na silu“, bez šireg konsenzusa i razumijevanja međunarodne zajednice, posebno zbog toga što ne postoje adekvatni uslovi za njihovo sprovođenje“, smatra Vujović.

To bi, kako je naveo, samo produbilo političku krizu.

„Ako bi se vanredni parlamentarni izbori održali nakon što se reformiše izborni sistem, to bi, svakako bilo dobro rješenje, ali je iz ove vremenske perspektive teško procijeniti kome bi u tom trenutku tako nešto odgovaralo“, dodao je Vujović.

Na pitanje da li je realno očekivati formiranje prelazne vlade ili nekog sličnog modela u kojem bi participirali i vlast i opozicija, on je rekao da je sada rano pričati o nekim takvim rješenjima.

„Bojim se da u ovom trenutku opozicija nije dovoljno snažna da bi postavljala tako radikalne uslove. Treba se više fokusirati na stvaranje kvalitetnog institucionalnog okvira, je ipak opozicija drži ključ dvotrećinske većine i može bitno uticati na reformisanje institucija“, kazao je Vujović.

