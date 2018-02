Vuka Golubović uplatio, pa povukao donaciju DPS-u

Demokratska partija socijalista (DPS) je za izborne kampanje u Beranama i Ulcinju prikupila više od 17.500 eura donacija, navode u Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK).

DPS je za izbore u Beranama prikupio 9.750 eura donacija, dok je u Ulcinju dobio 7.800 eura donacija.

Sudeći prema podacima Agencije, na listi donatora nema predsjednika DPS-a Mila Đukanovića i zamjenika predsjednika Duška Markovića, kao ni nosioca liste Bogdana Fatića.

Sa konvencije DPS-a u Beranama Foto: DPS

Prema podacima Agencije, donacija bivšeg gradonačelnika Berana Vuke Golubovića povučena je nakon što je 25. januara na račun stranke uplatio 550 eura. Četiri dana kasnije donacija je poništena, a u Agenciji nijesu naveli razloge zbog kojih je to učinjeno. Golubovićeva jedina mjesečna primanja, kako se navodi u imovinskom kartonu, su 100 eura koje dobija kao odbornik u Skupštini opštine Berane.

Bivši gradonačelnik Berana nije se nalazio na izbornoj listi DPS-a u beranama a prošle godine je osumnjičen da je preko Agencije za izgradnju grada i službenika beranskog katastra na sebe, druge osobe i firme prebacio desetine hiljada kvadrata gradskog građevinskog zemljišta.

Prema podacima Agencije, najveću donaciju u Beranama, od hiljadu eura, uplatio je odbornik Hafiz Novalić. Prema podacima objavljenim na sajtu Agencije njegovi mjesečni prihodi iznose nepunih 400 eura.

Bivši poslanik Drago Čantrić uplatio je 700 eura, a 50 eura manje dao je sekretar opštinskog DPS-a Vojislav Došljak. On se nalazio na spisku članova beranskog DPS-a kojima je 2012. godine Centar za socijalni rad u Beranama dodjelio od 350 do 500 eura socijalne pomoći. Među donatorima su i odbornik Rešid

Adrović koji je dao 555 eura, dok su odbornici Saša Pešić i Spomenka Đalović dali po 500 eura. Lidija Kljajić dala je 550 era, koliko je dao i bivši poslanik Fahrudin Hadrović.

Od 7.800 eura prikupljenih za kampanju u Ulcinju, najveće donacije, 1.500 eura, uplatili su nosilac izborne liste Ljoro Nrekić i kandidat za odbornika Tihomir Rakočević. U Rakočevićevom imovinskom kartonu navodi se da su mu mjesečni prihodi oko 400 eura. Rakočević prima 180 eura kao predsjednik Upravnog odbora JP Za uzgoj i zaštitu divljači Ulcinj, i oko 190 eura u “ Građacomerc”. U izvještaju ASK navodi se i da je kandidat za odbornika Redžep Taganović donirao 1.200 za kampanju, koliko i iznosi njegova prijavljena plata savjetnika direktora AD Otrantkomerc. On u imovinskom kartonu ima prijavljene i prihode od rentiranja poslovnog prostora i od poljoprivrede. Kandidat za odbornika Bojan Đakonović dao je 900 eura, iako prema imovinskom kartonu prima 150 eura kao odbornik u SO Ulcinj.

Demokrate skupile 2.700 eura, Bečić i Bogdanović dali po 200

Prema podacima objavljenim na sajtu Agencije, Demokrate su za izborne kampanje u Beranama i Ulcinju dobile nepunih 2.700 eura. Stranka Alekse Bečića je u Beranama dobila četiri mandata, a u Ulcinju nije uspjela da dobije mandat. Donacije za izbornu kampanju kretale su se od 10 do 230 eura, koliko je dao potpredsjednik Momo Koprivica. Po 200 eura dali su Bečić i poslanici Boris Bogdanović, Danilo Šaranović kao i predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić.

Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić donirao je 150, a poslanik Mijomir Pejović 110 eura. Poslanice Valentina Minić i Zdenka Popović dale su 100, koliko i direktor Demokrata Vladimir Vujović i predsjednik pljevaljskih Demokrata Milojica Tešović. Na spisku donatora nema nosilaca izbornih lista u Beranama i Ulcinju, Gorana Folića i Miloša Kopitovića.

