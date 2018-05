Vukčević: Tvrdnje Radulović najbolje demantuje Evropska komisija

Nina Vukčević, kandidat za odbornika liste “ Za dobro građana Podgorice – Pobjednička koalicija Milo Đukanović” kazala je da je grad Podgorica nagrađen od strane Evropske komisije za dugoročno opredjeljenje za održivi turizam na prvoj zajedničkoj dodjeli nagrada ETIS i Accesible Tourism Awards.

Ona je reagovala na izjavu predstavnice koalicije „Za 21. vijek“ Marije Radulović.

"Tvrdnje Marije Radulović iz Koalicije URA-Demokrate najbolje demantuje Evropska komisija, jer je grad Podgorica nagrađen od strane Evropske komisije za dugoročno opredjeljenje za održivi turizam na prvoj zajedničkoj dodjeli nagrada ETIS i Accesible Tourism Awards. Ono što ih posebeno demantuje je statistika. Prema podacima Monstata, broj turista koji su posjetili Podgoricu prošle godine iznosio je 140.347, što je za 44,05 odsto više dolazaka u odnosu na 2016. godinu, dok je broj noćenja bio 250.129, što je za 41,16 odsto više u odnosu na uporedni period", kazala je Vukčević.

Ona je kazala da pored turista iz zemalja regiona i Rusije, koji su tradicionalno najbrojniji i na nivou destinacije, u Podgoricu sve veći broj turista dolazi iz zapadnih, skandinavskih i zemalja Beneluksa, ali i iz udaljenijih područja Izraela, Amerike, Kine i Australije.

"Mariju Radulović koja tvrdi da valjda zna više od Evrospke komisije i njhovih stručnjaka iz ove obalasti, posebno demantuju zvanični pokazatelji. Jer, dok se bave turističkom promocijom Podgorice, u opštinama u kojima vrše vlast su zapostavili ovu stratešku granu! Da je tako, dokumentuju podaci Ministarstva održivog razvoja i turizma o turističkoj sezoni u prethodnoj godini koji pokazuju da je Budva je na nekih 50 procenata generisanja posjeta, Herceg Novi 14, Bar i Ulcinj sa po 10 i Podgorica koja je izbila na peto mjesto, ispred Tivta i Kotora. Znamo da Koaliciji URA-Demokrate smeta to što je sticanjem statusa A kategorije turističko mjesto potvrđeno da je i Glavni grad turistička destinacija države koja je turistički profilisana, čime je i imidž Podgorice kao takve unaprijeđen, a turistička ponuda sadržajnija. Sve to ima multiplikativan efekat i na turiste i na lokalnu zajednicu. Dakle, dok u opštinama u kojima vrše vlast URA-Demokrate bore za kvorum na skupštinama radi pukog očuvanja vlasti, i za mjesta u upravnim odborima, a uništavaju turizam, Podgoria se sve više razvija I u tom sgementu. Da je promocija Podgorice kvalitetna govori i činjenica da je TO Podgorice dobila je RiTour projekat prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, a koji se finansira iz IPA fondova EU. Potvrda naše politike u ovoj oblasti stiže sa svih adresa, kao što se vidi iz navedenog. Čime vi možete da se pohvalite", zaključila je Vukčević.

