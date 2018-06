Vukčević: Vladin prijedlog na ivici ustavnosti

Za 10 dana Venecijanska komisija trebalo bi da raspravlja o Vladinom Prijedlogu dopuna Zakona o Sudskom savjetu, kojim se članovima tog tijela produžava mandat, do izbora njihovih nasljednika.

Šta ako njihova ocjena bude negativna?

"Da sačekamo da vidimo kakva će ocjena biti, kako će prihvatititi to što im je ponuđeno, odnosno, njihova je maltene zadnja kao preporuka za buduće radnje koje slijede na donošenju tog zakona", kazala je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.

Savjet ima 10 članova, a 4 ugledna pravnika bira Skupština dvotrećinskom većinom, koju je nemoguće obezbijediti bez opozicije. Zato je Vlada i posegnula za ovakvim prijedlogom, koji po mišljenju nekih renomiranih pravnika nije u skladu sa Ustavom.

I Predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević priznaje da je donošenje zakona iznuđeno rješenje,sugerisuci da nije u skladu sa Ustavom .

"Ja to smatram ne idealnim rješenjem, nego jedinim mogućim rješenjem koje je na ivici ustavnosti, neko ko smatra da to treba osporavati, to može da pokrene pred Ustavnim sudom. Vjerujem da će Venecijanska u tom pravcu donijeti svoje mišljenje. Da li smo ranije trebali donijeti i predvidjeti taj prelazni period u zakonu svakako mislim da jesmo i to je nešto što je propust bio ustavotvorca i zakonodavca. Ali, sada imamo period koji je skraćen, sada imamo takva kakva imamo ustavna i zakonska rješenja i mi moramo posegnuti za onim što neće dovesti do blokade jedne grane vlasti", kazao je Vukčević.

Da do toga ne bi došlo Vlada je zatražila da se Prijedlog Zakona usvoji u Parlamentu po skraćenom postupku, jer sadašnjim članovima Savjeta mandat ističe 2. jula.

Medenica nije željela da se izjašnjava o ovom zakonskom rješenju

"Naše je da primenjujemo, kao što ste i čuli, pa makar ti zakoni ne išli nama u korist, ali ne možemo uticati", kazala je Medenica.

Kad je u pitanju uticaj, neki su doveli u pitanje to što je predsjednica Vrhovnog suda prisustvovala sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost koja je održana 1. aprila, nakon dvostrukog ubistva u Podgorici.

"Ja ne znam čemu je sporno ako predsjednik Vrhovnog suda prisustvuje takvoj sjednici koja je znamo zbog koje tematike sazvana, jer je Vrhovni sud garant vladavine prava i sigurno predsjednik Vrhovnog suda treba da bude tu i tu mu je mjesto. Ništa nijesmo dobili kao zadatak, sve te zadatke mi inače ostvarujemo", kazala je Medenica

Medenica i Vukčević su članovima Odbora za politički sistem i pravosuđe predstavili izvještaj o radu savjeta i sudova u prošloj godini. Osim što su se tradicionalno pohvalili dobrom statistikom i efikasnošću u radu, za koju su od poslanika vlasti dobili i komplimente, kazali su i što treba unaprijediti.

"Jedan od glavnih ciljeva je da se podigne nivo povjerenja javnost", kazala je Medenica.

"Kaznena politika i njeno pooštravanje", kazao je Vukčević.

