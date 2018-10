Vuković: 250 domaćinstava iz Zagoriča ima priključke na kanalizacionu mrežu

U Mjesnoj zajednici (MZ) Zagorič ove godine realizovani su projekti u vrijednosti od skoro 700 hiljada eura, saopštio je gradonačelnik Ivan Vuković.

On je objasnio da su projetki uglavnom bili u vezi sa održavanjem i izgradnjom komunalne infrastrukture, prije svega proširenje fekalne kanalizacione mreže.

"Zahvaljujući tome, 250 domaćinstava iz Zagoriča ima priključke na kanalizacionu mrežu", rekao je Vuković prilikom obilaska radova u Zagoriču.

On je kazao da to nije sve, i da novosagrađena ulici Nova 7 gravitira naselju koje se intenzivno razvija, i da to sve svjedoči da Zagorič postaje sve interesantnije i sve ljepše mjesto za život.

Vuković je naglasio da za gradsku upravu to predstavlja jednu vrstu izazova u cilju smanjivanja saobraćajnih gužvi, posebno u jutranjim časovima.

"Najjednostavnije i najlogičnije rješenje bi bilo da se Ulica Drugog crnogorskog bataljona proširi da dobijemo tu barem još jednu traku koja bi vodila prema gradu. Druga ideja se tiče mogućnosti proširenja Ulice Ludviga Kube koja ide uz željezničku prugu pa bismo možda jedan dio naselja usmjerili da koristi tu saobraćajnicu”, naglasio je Vuković.

On je najavio da će gradska uprava intenzivirati napore na realizaciji ideje šetališta uz Moraču, od naselja City key do Mosta Blaža Jovanovića.

“Već imamo interesovanje jednog broja naših privrednika koji su voljni da nam u tom poslu pomognu prepoznajući njegov društveni značaj", kazao je Vuković.

Zamjenik izvršnog direktora gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija Filip Makrid, pojasnio je da je posljednje dvije godine u Zagoriču obilježila izgradnja fekalne kanalizacije u dvije velike cjeline.

Makrid je rekao da jednu cjelinu predstavljaju pet- šest ulica neposredno ispod brda Gorica, između brda Gorica i Ulice Iva Andrića, i tu je urađeno skoro dva kilometra kanalizacije.

"Sa druge strane, trenutno radimo, i nadamo se da u narednih mjesec dana završavamo, tri velike saobraćajnice: Trifuna Đukića, Lutovačkih Barjaktara i Bratonožićku Ulicu u dužini od jednog kilometra", kazao je Makrid.

Direktorica Puteva Violeta Klikovac navela je da saobraćajnica Nova 7 dugačka 245m, kapaciteta 46 parking mjesta, sa kompletnom komunalnom infrastrukturom.

"Već sada pripremamo Program rada za narednu godinu i nastavićemo da radimo istim intenzitetom kao i do sada“, najavila je Klikovac.

