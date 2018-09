Vuković: Formiraćemo radnu grupu za razgraničenje Glavnog grada i Tuzi

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković kazao je da će na sjednici Skupštine Glavnog grada 27. septembra, biti imenovani članovi radne grupe, koja će se baviti pitanjem razgraničenja između Glavnog grada i Opštine Tuzi.

Vuković je, nakon sastanka sa predsjednikom Opštine Tuzi Abedinom Adžovićem, kazao da će se radna grupa baviti i imovinskim, pravnim, finansijskim i drugim pitanjima, koja proizilaze iz odluke koja je donešena prije desetak dana.

On je istakao da će i predstavnici vlasti u Tuzima biti u obavezi da delegiraju svoje predstavnike za članstvo u radnoj grupi, kao i da će jedan od članova biti i predstavnik Ministarstva javne uprave.

Vuković je, odgovarajući na novinarsko pitanje kako će biti riješeno pitanje razgraničenja Deponije, Kuća Rakića i slučaj da se groblje nalazi u jednoj Opštini a kapela u drugoj, kazao da je prerano govoriti o tim pitanjima, “jer će se ljudi na nivou radne grupe baviti ovim što je naš zajednički posao u pojedinostima”.

“ Nemam nikakvu dilemu, imajući u vidu neka ranija iskustva, da će i s jedne i druge strane ideja vodilja biti interes građana...Manje je važno to na šta neki ljudi danas ukazuju, od toga da ti sistemi funkcionišu i da ljudi koji žive s ove i s one strane granice dvije opštine, budu u prilici da zadovolje neki svoj interes”, istakao je Vuković.

Tuzani tvrde da je preduzeće Deponija, čiji je osnivač Glavni grad, na njihovoj teritoriji, te stoga očekuju da će imati neke i prihode od rada tog preduzeća.

Vuković je istakao da će Glavni grad čvrsto ostati uz Opštinu Tuzi i da će, bilo to njihova formalno - pravna obaveza ili ne, nastaviti da pomažu razvojne projekte, da investiraju tamo gdje se ukaže prilika i da će nastaviti da se partnerski odnose prema svim inicijativama koje dolaze iz Opštine Tuzi.

Predsjednik Opštine Tuzi Abedin Adžović kazao je da su Tuzi od 1. septembra samostalna Opština i da ne očekuju da će se preko noći dogoditi značajna promjena u funkcionisanju lokalne samouprave.

“Upravo su ovo prvi koraci...u smislu razmatranja i mogućnosti rješavanja razgraničenja i svih drugih poslova koji su vezani za Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore”, istakao je Adžović.

On je kazao da neće biti nikakvih problema oko razgraničenja, s obzirom da je i prije dvije godine donijeta Odluka o naseljima.

Vuković je, odgovarajući na pitanje “Vijesti”, kakav je njegov stav po pitanju četiri odbornika Skupštine Glavnog grada koji od 1. septembra krše zakon, jer imaju prebivalište u Tuzima a donose odluke u podgoričkom parlamentu, kazao da nije siguran da je ta interpretacija ispravna.

“Naravno, to je pitanje za pravnike. Ako je to slučaj, to treba otkloniti u najkraćem roku, ali ja imam drugu informaciju”, kazao je Vuković.

