Vuković: Glavni grad preporođen, sad je nalik modernim metropolama

Demokratska partija socijalista (DPS) će 27. maja nastaviti pobjednički niz u Podgorici koji traje već skoro dvije decenije i činiti okosnicu buduće vlasti u Glavnom gradu, poručio je nosilac liste te partije na predstojećim lokalnim izborima Ivan Vuković.



On je naveo da je u proteklom periodu, Glavni grad doživio istinski preporod u svim oblastima i da je danas umnogome nalik modernim evropskim metropolama.



„Ljudi koji čine našu listu i kvalitet programa koji nudimo građanima, najbolji su garant da će, i u godinama pred nama, Podgorica nastaviti da se kreće putem napretka“, rekao je Vuković agenciji MINA.



On je kazao da, zbog onoga što je u prethodnom periodu učinjeno u Glavnom gradu, kao i zbog potrebe njegovog daljeg razvoja, nema dilemu da će koalicija koju predvodi DPS činiti okosnicu buduće vlasti u Podgorici.



„A nakon što za dvije sedmice pobijedimo na izborima, oni politički subjekti čiji predstavnici dijele naš osjećaj odgovornosti za budućnost Podgorice, imaće priliku da nam pomognu da naš grad učinimo još ljepšim mjestom za život“, istakao je Vuković.



Vuković je kazao da je u kampanju za predstojeće lokalne izbore ušao vođen osjećajem ljubavi prema Podgorici, ponosan na multietnički karakter i antifašističku tradiciju rodnog grada, i odlučan u namjeri da, koliko god bude mogao, doprinesem njegovom daljem razvoju.



„Čini me izuzetno srećnim to što, iako sam nov u politici, ogroman broj ljudi koje sam prethodnih dana sreo prepoznaje moju dobru namjeru i bezrezervno podržava moj izbor“, rekao je on.



Na pitanje da li će u slučaju pobjede na izborima biti novi graonačelnik, Vuković je rekao da su u koaliciji u ovom trenutku u potpunosti fokusirani na kampanju i da nastoje da što veći broj sugrađana upoznaju sa prednostima izbornog programa u odnosu na ono što nudi politička konkurencija.



„Priliku da predvodim listu vladajuće partije i njenih koalicionih partnera na izborima u Glavnom gradu doživljavam kao veliko priznanje i još veću obavezu“, kazao je Vuković.



Važnije od toga, prema njegovim riječima, jeste to što se među odborničkim kandidatima koalicije nalazi veliki broj ljudi koji bi, kako je rekao, bez problema, sjutra mogli obavljavati funkciju gradonačelnika Podgorice.



„Svjesni smo da uspješno upravljanje složenim organizacionim sistemom kakav je Glavni grad iziskuje timski rad. Zato će budući prvi čovjek grada biti prvi među jednakima i, u svakom slučaju, neko s prve po redu liste na predstojećim izborima“, poručio je Vuković.



Na pitanje da li je spreman da kao novi gradonačelnik sarađuje i sa ostalim političkim partijama, posebno onima koje budu u opoziciji, Vuković je rekao da je uvjeren da se, bez obzira na političke razlike, gotovo svi građani Podgorice nadaju istom kada je njen budući razvoj u pitanju.



Kako je naveo, svi žele da se u Podgorici brže i lakše dolazi do posla, žele veći broj vrtića i škola za svoju djecu, dalje kultivisanje postojećih i formiranje novih zelenih površina, istinski “silazak” Podgorice na njene rijeke, bolji javni prevoz, nove sportske objekte i kulturne sadržaje.



„Zato nemam dilemu da će nova gradska uprava, prevođena ljudima sa naše izborne liste, imati sluha za sve one ideje koje mogu doprinijeti daljem napretku Podgorice. U tom smislu, svaki koristan prijedlog sadašnje i buduće opozicije u lokalnom parlamentu biće više nego dobrodošao“, naglasio je Vuković.



Na pitanje da li bi više intelektualaca trebalo da se aktivnije uključi u politički život Vuković je naveo da Crna Gora predstavlja izrazito malobrojnu društvenu zajednicu i da to, između ostalog, za posljedicu ima i ograničen ljudski resurs na koji se može računati.



„Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je naša politička scena duboko polarizovana, odnosno da je jedan broj političkih aktera suštinski nezainteresovan za djelovanje u okvirima zvaničnih državnih institucija. U takvim uslovima, treba pozdraviti javni angažman svih, intelektualaca i drugih, koji to doživljavaju kao izraz društvene odgovornosti i koji mogu dati doprinos na putu dalje socio-ekonomske i političke emancipacije naše zemlje“, istakao je Vuković.



On je kazao da kao ključne prioritete budućeg razvoja Podgorice prepoznaje dalje unaprjeđenje poslovnog ambijenta, nastavak intenzivnog razvoja saobraćajne i komunalne infrastrukture, kao i kreiranje novih sadržaja kojima će obogatiti kulturni, sportski, i ukupan društveni život grada.



Prema njegovim riječima, Podgorica se, kao i drugi djelovi Crne Gore, ali i Evrope i svijeta, suočava s nedovoljnom zapošljenošću, posebno ljudi mlađe generacije.



„Podizanje nivoa zapošljenosti onih kojima pripada budućnost naše države mora biti glavna preokupacija, ne samo lokalnih uprava, već i cjelokupnog državnog aparata. U tom smislu, broj novootvorenih i održivih radnih mjesta predstavljaće osnovnu mjeru uspjeha našeg budućeg rada na čelu Podgorice“, naglasio je Vuković.



On je naveo da će poslovnim ljudima iz Podgorice ponuditi niz olakšica kako bi mogli da stvore uslove za novo zapošljavanje, kreirati nove programe podrške mladim preduzetnicima, a onima koji razmišljaju da započnu svoj biznis, omogućiti da to učine pod najpovoljnijim uslovima u Crnoj Gori.



„Samostalno i u saradnji sa državnim institucijama, još snažnije ćemo podržati one koji su, koristeći prirodne resurse našeg kraja, odlučili da se bave poljoprivrednom proizvodnjom“, dodao je Vuković.



Osnovni cilj liste koju predvodi, prema njegovim riječima, je da različite djelove Podgorice još kvalitetnije saobraćajno uveže, kao i da stanovnicima tog grada obezbijede što lakši pristup budućem autoputu i regionalnim putevima u državi.



Vuković je rekao da će se s posebnom pažnjom odnositi prema kapitalnom projektu izgradnje novog sistema za prečišćavanje otpadnih voda vrijednog preko 50 miliona eura, kao i da će jedan od prioriteta buduće lokalne uprave biti dalji razvoj kulture i sporta.



"Nastavićemo da ulažemo maksimalne napore i finansijska sredstva kako bismo kulturni život Podgorice doveli na nivo uporediv s onim što je kulturna ponuda modernih evropskih metropola", dodao je on.



On je pozdravio odluku aktuelne gradske uprave da na Trgu nezavisnosti podigne spomenik velikom vojvodi Mirku Petroviću i junacima ratova za oslobođenje Crne Gore od Otomanske imperije, i na taj način, kako je rekao, simbolično, ispravi tešku istorijsku nepravdu učinjenu Podgorici i Crnoj Gori prije skoro vijek.



Upitan da ocijeni dostignuća vlasti na čijem je čelu bio gradonačelnik Slavoljub Stijepović, Vuković je rekao da Stijepović i njegov tim mogu biti ponosni na rezultate postignute tokom protekle četiri godine.



Kako je naveo, nastavljen je proces intenzivnog razvoja Podgorice u svim oblastima, a stvorene su pretpostavke da napreduje još bržim tempom.



„O tomesvjedoče kapitalni projekti, poput sistema za prečišćavanje otpadnih voda, za čiju izgradnju su obezbijeđene potrebne finansije, bulevara kroz Donju Goricu i druge faze obilaznice oko Golubovaca na kojima se uveliko radi, kao i jugozapadne obilaznice čija izgradnja uskoro počinje“, dodao je Vuković.



On je kazao da je Stijepović, na ličnom primjeru, više puta demonstrirao šta znači biti na usluzi onima čiji grad vodite.



„Rezultati aktuelne gradske uprave čine me izuzetno ponosnim kao nekoga ko živi u Podgorici, i pružaju jasne smjernice kao nekome ko će u narednom periodu aktivno učestvovati u njenom daljem razvoju“, rekao je Vuković.

