Vuković između čekića i nakovnja

Dok iz DPS-a smatraju da će novi gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković obilježiti buduću etapu razvoja Podgorice, iz opozicije ocjenjuju da njegovim dolaskom Glavni grad tek očekuje stagnacija.

Vuković bi na tu funkciju trebalo da bude izabran na sjednici Skupštine Glavnog grada, koja je zakazana za 31.jul.

Odbornik Demokrata u lokalnom parlamentu, Nikola Kažić, ocijenio je da se od izbora Vukovića za gradonačelnika ne može očekivati ništa dobro u pogledu razvoja glavnog grada, “ jer se radi o čovjeku koji nema ama baš nikakvog znanja o funkcionisanju lokalne samouprave i koji se o problemima svog grada nikada nije oglasio”

“Shodno tome, nema sumnje da će Vuković prvi period svog mandata, koji se može mjeriti i godinama, morati da posveti učenju funkcionisanja lokalne samouprave”, ocijenio je Kažić.

On je istakao da “mnoga saznanja ukazuju da je Vuković izbor najuprljanijih struktura u DPS-u, te da je njegov izbor maska za prljave poslove koje će ti uprljani ljudi odraditi u narednom četvorogodišnjem mandatu u Podgorici”.

Odbornik DPS-a Momčilo Vujošević, međutim, od novog gradonačelnika očekuje da nastavi “uspješno da vodi Podgoricu putem napretka i prosperiteta i da efikasno realizuje izborni program za koji je ta partija dobila ubjedljivo najveće povjerenje građana Podgorice na proteklim lokalnim izborima”.

“Očekujem da energično nastavi realizaciju započetih projekata u svim oblastima i da realizuje nove investicije i projekte koji će doprinijeti povećanju kvaliteta života građana glavnog grada”, istakao je Vujošević.

Foto: Filip Roganović

Novi gradonačelnik, kako ocjenjuje njegov partijski kolega, ima viziju budućeg razvoja Podgorice:

“Nesumnjivo će on sa svojim saradnicima obilježiti buduću razvojnu etapu našeg glavnog grada i tako nastaviti kontinuitet veoma dobrih i uspješnih rezultata gradskih vlasti na čelu sa DPS-om u Podgorici”.

Kažić, međutim, smatra da Vukovića dolaskom na novu funkciju očekuje “jedan uprljani partijski aparat čiji dio je i sam pristao da bude prihvatanjem prvog mjesta nosioca liste, a sada i gradonačelnika”.

“Sama ta činjenica govori da Vuković neće željeti da išta mijenja, jer to obezbjeđuje novi mandat, pa će isti on biti posvećen čuvanju partijskog aparata unutar organa, službi i privrednih društava Glavnog grada, baš kao i Stijepović koji se do zadnjeg trena grčevito borio za novi mandat, iako nikakvog rezultata njegovog rada nije bilo”, kazao je Kažić.

”Mnogi će reći da kad je Slavoljub Stijepović uspio da izgura četvorogodišnji mandat da to može svako. Ali oni koji iskreno žele dobro svom gradu znaju da je mandat Stijepovića bio potpuna stagnacija razvoja grada, a sve ukazuje da će i Vukovićev mandat biti nastavak istog, koji Podgoricu i njen napredak može skupo koštati”, kazao je Kažić

Odbornik Demokrata ocjenjuje da je Vuković samo tu “da svojom mladošću i akademskom titulom prikrije sve mahinacije i zloupotrebe kojih će za njegova mandata biti i te kako u Glavnom gradu, jer ljudi koji su ga doveli do funkcije na koju se bira 31. jula su glavni projektanti i izvođači svih tih mahinacija i zloupotreba zahvaljujući kojima pune sopstvene džepove novcem građana i Podgorice i Crne Gore”.

Vujošević: Vukoviću pomažu prethonici

Vujošević je ocijenio da će Vukoviću u budućem radu od velikog značaja biti i vrlo respektabilni rezultati koje je postigla prethodna gradska uprava. Postignuti rezultati, kako je istakao, “predstavljaju pouzdan i čvrst temelj za dalji strateški razvoj grada i aktivno sprovođenje politika koje omogućavaju svestrani razvoj Podgorice i garantuju veći kvalitet života građana”.

