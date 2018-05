Vuković: Opozicija Podgoricu vidi kao sredstvo da ugrozi političku stabilnost u CG

„Ono što me posebno raduje u razvoju Podgorice je činjenica da se ne mijenja intenzivno samo centar grada, već i prigradska naselja. Znam o čemu govorim, živim u Zagoriču, Zagorič danas ima najljepši vrtić i Podgorici, Zlatica danas ima najljepši fudbalski kompleks u Podgorici, Masline će uskoro dobiti najljepšu tržnicu u Podgorici... Podižemo kvalitet života i u ovim naseljima i približavamo ga onome što je kvalitet života u centru Podgorice. To nije dovoljno, ali možemo i hoćemo više, zato su u ovu priču ušli i mladi ljudi poput mene, bez predhodnog političkog iskustva, željni da pomognu, željni da donesu nove ideje, da ono što su naučili u zemlji i inostranstvu stave u funkciju daljeg razvoja Glavnog grada, naravno, pomognuti iskustvom onih koji su tako uspješno u predhodnom periodu vodili našu Podgoricu“, kazao je nosilac liste „Za dobro građana Podgorice – Pobjednička koalicija Milo Đukanović“ dr Ivan Vuković na tribini održanoj u Mjesnoj zajednici „Jedinstvo“.

Vuković je kazao da će buduća lokalna uprava u Podgorici raditi na tri prioriteta: poboljšanje saobraćajne infrastrukture, unapređenju biznis ambijenta i daljem razvoju sporta i kulture.

„Imam lični motiv da se borim za to i budem dio tima koji će dalje voditi Glavni grad, kako bi moji bivši studenti, koji su bili sjajni i koji su završili sve svoje obaveze na fakultetu, ostali tu da zajedno sa nama grade ljepšu i bolju Podgoricu“, kazao je Vuković.

Govoreći o političkoj konkurenciji, Vuković je istakao da opozicija Podgoricu vidi kao sredstvo da ugrozi političku stabilnost u Crnoj Gori i ugrozi vlast DPS-a i koalicionih partnera na državnom nivou.

„Za razliku od njih koji Podgoricu vide kao sredstvo, nama je Podgorica cilj. Za razliku od njih koji ovih dana govore o tome da je Podgorica „majka svih bitaka“, ja im kažem da je za mene Podgorica majka i tačka, ja se odnosim prema Podgorici na taj način, ja sam dijete ovoga grada i želim da u ovoj kampanji, skupa sa mladim ljudima koji su lično i profesionalno ostvareni, koji nemaju sitnih političkih ambicija i motiva i koji žele dobro svom gradu, dio tog duga vratim“, zaključio je Vuković.

Kandidat za odbornika i ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović kazao je da mu je izuzetna čast što se naša na listi „Za dobro građane Podgorice – Pobjednička koalicija Milo Đukanović“.

„Ovo je tim, i to tim koji ne može da izgubi“, kazao je Radulović. On je dodao da mu zvuči nevjerovatno da politička konkurencija mudrim Podgoričanima obećava da mogu legalizovati objekte za džabe, jer inrastruktura koja se obezbjeđuje za nelegalno izgrađene objekte košta.

„Ali ono što je moguće je socijalno pravedno legailizovati objekte. I to će se tako desiti. Novim zakonom smo otvorili mogućnost da se država direktno uključi u rješavanje problema nelegalno izgrađenih objekata na privatnom zemljištu“, kazao je Radulović i dodao da, kao Podgoričanin, ima psoeban senzibilitet za porodice starosjedilaca, na čijoj zemlji su neki nelegalni objekti izgrađeni. On je rekao da će država sa tim porodicama naprviti razmjenu – njima će biti dodijeljena zemlja koja je u državnom vlasništvu, a objekti izgrađeni na njihovom vlasništvu biće legalizovani u skladu sa zakonom i na socijalno pravedan način.

„Zato, Podgoričani, mislim da nema potrebe da vas podsjećam što treba da uradimo ovog maja, i dajte da se ponovo gledamo u ljepšoj i srećnijoj Podgorici“, zaključio je Radulović.

„Tokom proteklih 18 godina, koliko DPS vrši vlast sa koalicionim partnerima u Glavnom gradu, Podgorica je preporođena. Ako i jedan rezultat može da se mjeri sa dostignućima državne politike DPS-a, onda je to preobražaj Podgorice u evropsku metropolu. Treba li podsjećati kako je prije nekoliko godina izgledao glavni gradski trg, a kako izgleda danas? Kako je nekad izgledala velika pijaca, a kako danas izgleda kompleks Gintaš? Kako je nekad izgledala saobraćajnica prema sjeveru, a kako danas izgleda bulevar Vilija Branta i brojni drugi koji dovode do obilaznice oko Zete koja se ovih dana intenzivno gradi? Podgorica je prije nekoliko godina imala svega par bulevara, danas ih ima na desetine. Treba li podsjećati na vrijeme kada nijesmo imali most Milenijum, Union bridge i brojne druge mostove, treba li podsjećati da nijesmo imali savremenu deponiju, da je kvalitetna rasvjeta, kanalizacija bila obezbijeđena za centar grada? Sve smo to mi promijenili našim radom i našim rezultatima“, kazao je Časlav Vešović, kandidat za odbornika i aktuelni zamjenik gradonačelnika Glavnog grada, podsjećajući na projekte koji se trenutno realizuju na području Maslina, Zagoriča i Zlatice.

