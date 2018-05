Vuković: Podgorica preporođena kao nijedan drugi grad u regionu

Podgorica je ne tako davno bila varoš, danas je grad, a sjutra će biti glavni grad države-članice Evropske unije, kazao je nosilac liste "Za dobro građana Podgorice - Pobjednička koalicija Milo Đukanović" Ivan Vuković na tribini u Tuzima.

„Do tog, još jednog istorijskog cilja naše Crne Gore, Podgoricu ćemo dovesti mi. Mi koji volimo ovaj grad, mi koji osjećamo odgovornost prema ljudima sa kojima živimo, mi kojima je Podgorica uvijek cilj, a nikada sredstvo. Ljudi ovoga kraja to prepoznaju, ljudi ovoga kraja su uvijek bili uz politiku koju predstavljamo, ljudi ovoga kraja će i 27. maja biti uz nas, jer, kako je jednom zapisao znameniti kučki vojvoda Marko Miljanov, „Niko nije više od Arbanasa s malijem dobrim zadovoljan i malijem zlim ogorčen“, poručio je Vuković.

Zahvaljujući, kako je rekao, predanom radu aktuelne gradske uprave, na čelu s gradonačelnikom Stijepovićem, kao i prethodne koju je vodio bivši gradonačelnik Mugoša, Podgorica je, smatra Vuković, tokom proteklih dvadesetak godina doživjela preporod kao nijedan drugi grad u regionu.

"Vjerujem da se, kada vam dođu u posjetu, vaši rođaci i prijatelji koji žive u inostranstvu svaki put iznenade onim što zateknu u Podgorici. Danas je to grad umnogome nalik modernim evropskim metropolama, grad u koji se sve češće svraća, grad u kom se sve duže ostaje. Ponosni na tu činjenicu, u periodu koji je pred nama, mi želimo još više za našu Podgoricu i njene ljude. i zato ćemo, u ovom dijelu grada, uraditi sljedeće: put Radomira Ivanovića, kojim smo vam večeras došli u goste, pretvorićemo u modernu saobraćajnicu bulevarskog tipa. Biće to još jedan simbol neraskidive veze ljudi ovog kraja, stanovnika buduće opštine Tuzi, i njihovog Glavnog grada. U potpunosti ćemo rekonstruisati put koji Tuzi povezuje s Matagužima i Golubovcima, a koji će, kroz koju godinu, za ljude koji ođe žive, predstavljati i najkraću vezu s autoputem Bar-Boljare. Uskoro će biti gotova i rekonstrukcija graničnog prelaza Božaj što će, nakon što je modernizovan put koji do tamo vodi iz Tuzi, ljudima ovog kraja omogućiti još lakšu komunikaciju sa susjednom Albanijom. Osim toga, zahvaljujući putnom pravcu koji u najvećem dijelu prolazi upravo kroz Albaniju, ovaj kraj, i Podgorica u cjelini, u bliskoj budućnosti biće još snažnije povezani sa sjeverom naše države. Konačno, jedan od naših prioriteta biće i izgradnja obilaznice oko Tuzi, kako bismo centar buduće opštine oslobodili tranzitnog saobraćaja. Unaprjeđenje stanja saobraćajne infrastrukture čini samo jedan dio našeg programa. Zato ćemo, nedaleko od mjesta na kom se trenutno nalazimo, za par dana položiti kamen temeljac za izgradnju vrtića, vrijednog preko dva miliona eura. U saradnji s Fudbalskim savezom, uskoro ćemo započeti i sa rekonstrukcijom stadiona fudbalskog kluba „Dečić“, vrijednom preko milion eura. U narednom periodu, uložićemo maksimalne napore kako bismo ispunili prethodno data obećanja, i u Tuzima izgradili novu pijacu i novu sportsku dvoranu“, kazao je Vuković.

On je posebno naglasio rješavanje problema nezaposlenosti mladih ljudi.

„Ne mogu da se pomirim s tim da ljudi odavde odlaze, jer ako su mogli uspjeti neđe daleko odavde, u puno težim uslovima, zašto ne bi mogli uspjeti ođe, na svojoj zemlji, u svojoj zemlji? Neću da se mirim s tim da bilo ko od mladih ljudi koji ođe žive, a među njima ima i puno mojih studenata, napušta ovaj kraj koji je bogom dan za lijep i bogat život, zato jer ne može naći posao. I zato će unaprjeđenje poslovnog ambijenta u našem gradu biti apsolutni prioritet našeg budućeg rada. Uspješnim poslovnim ljudima ovoga kraja, a njih danas nije mali broj, ponudićemo cijeli niz olakšica kako bi bili u mogućnosti da otvore nova radna mjesta, odnosno ponude posao onima koji danas ne rade. Uz to, kreiraćemo posebne programe podrške mladim preduzetnicima kojih je, takođe, sve više i u ovom dijelu Podgorice. Konačno, u saradnji s državom, snažno ćemo podržati one koji su, koristeći blagodeti ovog kraja, odlučili da se bave poljoprivrednom proizvodnjom“, kazao je Vuković.

Halil Duković, poslanik DPS u Skupštini Crne Gore je kazao da je Podgorica simbol evropske i stabilne Crne Gore.

“Na značaj ovih izbora ne treba podsjećati, jer je Podgorica Crna Gora i da je ona simbol i evropske, ali i stabilne Crne Gore, ona je dio svih nas i tako je doživljavamo. Zato moramo dati doprinos kao i do sada, da nastavimo tim putem, da pobjeđujemo, i da protivnike svega i svih još jednom postavimo gdje im je mjesto, na poraženu i nazadnu stranu istorije“, kazao je Duković.

Govoreći o političkoj konkurenciji, kandidat za odbornika liste „Za dobro građana Podgorice – Pobjednička koalicija Milo Đukanović“ doktor Nermin Abdić kazao je da glasove građana Malesije ne mogu dobiti oni koji sklapaju "nečasne koalicije po drugim opštinama".

„Ne mogu vaše glasove tražiti ni oni koji vam se nude kao „prijatelji“, a jurišali su ka Malesiji i koji su činili sve da Malesije i njenih građana ne bude na mapi. Na sve njihove priče, demagogiju, omalovažavanja, odgovorićemo kao i vazda – svojom pameću i mudrošću, dobrotom, ljubavlju i porukama solidarnosti, to nas je uvijek krasilo“, kazao je Abdić.

