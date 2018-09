Vuković: U projekte na Koniku uloženo 1,2 miliona eura

Glavni grad je u komunalnu infrastrukturu na Koniku od početka godine uložio 1,2 miliona eura“, saopštio je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković.

On je danas posjetio MZ Konik gdje je, sa saradnicima, obilazio radove na putnoj infrastrukturi nakon ugradnje fekalne kanalizacione mreže.

Vuković je naveo da je preduzeće "Vodovod i kanalizacija" uradilo "dosta posla" na Koniku, te da je kao rezultat toga skoro 200 domaćinstava dobilo priključke na fekalnu kanalizacionu mrežu.

Foto: podgorica.me

"Osim toga imamo i oko četiri kilometra novoasfaltiranih ulica i 100-ak novih stubova javne rasvjete. Sve to pozitivno utiče na kvalitet života naših građana, a to je bilo ujedno i jedno od naših obećanja da će se u svim djelovima Podgorice živjeti približno istim kvalitetim života i to će biti naš cilj i u narednom periodu“, rekao je Vuković.

Preduzeće "Vodovod i kanalizacija" je na Koniku u ovoj godini realizovalo ugradnju glavnog kolektora na sedam saobraćajnica.

Direktorica gradskog preduzeća Putevi, Violeta Klikovac je navela da je, osim fekalne kanalizacione mreže, urađena i rasvjeta za 105 rasvjetnih tijela sa stubovima i ostalom pratećom opremom.

Foto: podgorica.me

"U sanaciju ostalih saobraćajnica preduzeće Putevi u 2018. godini imaju šest kilometara dužnih asfaltiranih saobraćajnica gdje je urađena fekalna kanalizacija i javna rasvjeta, a neke od njih su Ulica Petra Kočića, Aleksandra Puškina, Vardarska, Vrela Ribnička, Koste Racina, Zagrebačka ulica, Ulica 1. Maja, VI crnogorske brigade, Prve proleterske brigade…", kazala je Klikovac.

Ona je podsjetila da je na Koniku završen višenamjenski objekat zajedno sa parking površinom gdje najmlađi mogu da se bave u slobodnom vremenu i košarkom i fudbalom.

"Redovno smo održavali kako zelene površine tako i čistoću na ovom području, ugrađivali smo zaštitne stubiće da bi zaštitili pješake i površine, kao i nedostajuće fizičke rešetke, ogradili smo dvorište osnovne škole na Koniku i uradili mnoge druge sadržaje među kojima i dječji park" istakla je Klikovac.

