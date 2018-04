Vuksanović: Nemoral je u najbližem okruženju Đukanovića

Kandidatkinja za predsjednicu Crne Gore Draginja Vuksanović saopštila je da predsjednički kandidat DPS-a Milo Đukanović "nije i ne može biti mjera morala, jer je nemoral u njegovom najbližem okruženju.

Ona je reagovala na izjave Đukanovića sa predizborne konvencije u Baru, gdje je između ostalog rekao da je "otužno je i nemoralno" da Vuksanović govori o pohari.

"Mjera njegovog morala je mjera nepravde i siromaštva u Crnoj Gori", navela je Vuksanović.

Podsjetiča je da se Đukanović tri puta povlačio sa obećanjem da se neće vraćati.

"I evo poslije tri decenije nije našao niti jednog u 120.000 članova DPS-a kome bi vjerovao, jer njemu ne trebaju saveznici već poslušnici. Svaki autokrata na kraju ostane sam. Mogao je naučiti tu lekciju od svog političkog oca Slobodana Miloševića. Kako nema šta lijepo reći o načinu na koji vlada, kampanja mu se svela na klevetanje mene i drugih kandidata. Desperadosi o kojima govori su inače banditi u jeftinim vestern filmovima, ne tako različiti od onih koji se u sred kampanje obračunavaju na ulicama naših gradova, i svi znaju da je za njihovo postojanje kriv on sam, i njegov režim, a nikako ja".

Vuksanović je navela da je tačno da je predsjednica za promjene.

"Kao što je tačno da je on kandidat za zaštitu kriminala koji se obračunava na ulicama dok naši građani stradaju. Tačno je i da je on kandidat za zaštitu Marovića, Gvozdenovića, Ivanovića i svih sa kojima dijeli "viziju ekonomskog razvoja" a koji danas bježe i strahuju od pravde. Ponosna sam što mu nijesmo dozvoli da proda i Luku Bar i to u trenutku kada se gradi auto-put koji će joj višestruko povećati vrijednost. Takva namjera teško može biti neznanje i lako može biti korupcija. Dobro je što smo ga zaustavili i što je čak i premijer Marković stao na našu stranu i bio protiv nauma kandidata DPS-a. Kao buduća predsjednica priznaću svima dobre stvari i štititi postignute uspjehe, pa i kandidatu DPS-a, ali sam će odgovarati za sve loše što je učinio od Dubrovnika, preko Srebrenice, Cetinja.. do KAP-a, Deripaske, stvaranja otuđene i bahate "elite" i ostalih "napredaka i stabilnosti". O 40.000 obećanih radnih mjesta da ne pričamo".

Vuksanović je dodala da je njena želja da se okupi Crna Gora oko poštovanja zakona i ekonomskog razvoja.

"Od koga će korist imati svi građani - da se mjerimo koliko ko daje, a ne koliko uzima od naše domovine. Kad bi patriotizam bio ko najviše uzme od svoje zemlje kandidat DPS-a bio bi najveći u njenom milenijumskom trajanju", zaključila je Vuksanović.

