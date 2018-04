Vuksanović: Niko iz mog okruženja nije pokrao građane, nit je sa ukradenim novcem pobjegao u Srbiju

Kandidatkinja SDP-a za predsjednicu Draginja Vuksanović pozvala je, kako je saopštila, sve poštene birače DPS-a i manjinskih partija, koji smatraju da su građani Crne Gore svoji na svome, a ne najamnici na privatnom posjedu da se odazovu tom pozivu i glasaju za promjene.

Ona je reagovala na navode kandidata DPS-a za predsjednika Mila Đukanovića koji je na skupu u Rožajama kazao da glasači SDP-a treba da se zapitaju da li će podržati Draginju Vuksanović jer "ona ne može proći u drugi krug".

"Građani Rožaja od kandidata DPS-a nijesu očekivali mišljenje o opozicionim kandidatima, jer iz ličnog iskustva znaju da su njemu svi koji imaju drugačiji stav izdajnici. Kao što su mu i Rožajci bili izdajnici kada je on podržavao Miloševićevu ratnu politiku, a oni branili građansko društvo i elementarnu ljudskost u Crnoj Gori. Očekivali su objašnjenje politike zbog koje oni moraju da zaključavaju kuće u kojima su rođeni, ispisuju djecu iz škole i napuštaju svoj grad i svoju državu. A sve zato što su DPS feudalci zarobili državu", navela je Vuksanović.

Kako je saopštila građani Rožaja, kao i svi ostali, traže promjene "ovakvog načina vladanja".

"Koji počiva na blaćenju svih koji drugačije misle i kažu da danas veliki broj običnih i lojalnih građana Crne Gore ne mogu da žive od svoga rada, a da jedna mala privilegovana grupa oko DPS kandidata uništava i rasprodaje sve ono što su generacije prije nas stvarale i tako se bogati na našoj grbači. Traže promjenu politike koja našu mladost protjeruje iz sopstvene zemlje, dok se jedan uski krug oko kandidata DPS-a koji se obogatio najviše pljačkajući pod njegovom zaštitom, razbacuje milionima".

Vuksanović je istakla da su građani od Đukanovića očekivali da, umjesto o drugim kandidatima, progovori o pljački državne imovine, o socijalnim razlikama, siromašenju sjevera, zakinutima majkama, o neskrivenoj korupciji, o ponižavanju insitucija i svim ostalim nedjelima "za koje je na jedan ili drugi način odgovoran".

"Građani i ja tražimo promjene i od njega jasne odgovore na ova pitanja. Ukoliko je u Rožaje došao zbog građana, a ne da obilazi vodotoke za nove privatne hidrocentrale. Što se društva tiče ni tu se ne bih mijenjala sa njim, jer niko iz mog okruženja nije pokrao građane Crne Gore, niti je sa pokradenim novcem pobjegao u Srbiju. Ja patriotizam doživljavam drugačije".

Vuksanović je navela da je Đukanović id nekada "ozbiljnog političar" sveden na nivo "lošeg analitičara".

"Prije dva dana je govorio da drugog kruga neće biti, sada kaže da će ga biti ali da ja teško mogu do drugog kruga, a naredne nedjelje će reći da teško mogu pobijediti u drugom krugu. Iako sa zakašnjenjem dobro je što i kandidat DPS-a shvata da dolazi vrijeme promjena i da se ono ne može zaustaviti. Očigledni strah od mog izvjesnog ulaska u drugi krug je razumljiv jer on dobro zna da će većina birača manjinskih partija i značajan broj poštenih birača DPS-a glasati za politiku promjena koju predstavljam i da ćemo zajedno pobijediti otuđenu elitu koja je zarobila državu. Dobro je što je i on sagalasan da te promjene treba da vodi osoba o kojoj nema ništa ružno reći i koja pedstavlja politiku, kojoj se on otvoreno divi.", navela je Vuksanović

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (20 glasova)