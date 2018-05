Vuksanović: Podgorički izbori su više od lokalnih

Podgorički izbori su više od lokalnih, jer je gubitak vlasti u Glavnom gradu početak kraja za Demokratsku partiju socijalista (DPS), ocijenila je poslanica Socijaldemokratske partije (SDP), Draginja Vuksanović.

Ona je agenciji MINA kazala da, ako odnekud promjene treba da krenu, to je iz Glavnog grada, jer su, kako je navela, opozicioni naboj i građanska svijest u Podgorici najsnažniji.

"Istovremeno, u Podgorici je najlakše prenijeti poruku slobodne građanske Crne Gore. Zato smo uvjereni u dobar izborni rezultat, i u to da ćemo DPS i njegove satelite ostaviti bez većine na predstojećim izborima”, kazala je Vuksanović.

Prema njenim riječima, podgorički izbori jesu više od lokalnih u jednom, ali ostaju lokalni u drugom smislu, i to je nesumnjiva prednost koju treba iskoristiti.

"Oni jesu više od lokalnih jer je sasvim jasno da je gubitak vlasti u Glavnom gradu za DPS početak kraja. Dakle, početak gubitka vlasti na svim nivoima”, smatra Vuksanović.

Kako je kazala, to su, ipak, i dalje lokalni izbori, zato što slobodni građani i ostatak opozicije nemaju neslaganja o promjenama koje treba sprovesti na lokalnom nivou, a to je oslobađanje institucija, departizacija i smjena DPS-a.

"U ovom pogledu, postizborni anti-DPS koalicioni aranžmani nijesu sporni, jer nema spornih državnih pitanja”, rekla je Vuksanović.

Na pitanje u kojim opštinama još očekuje pobjedu opozicije, ona je rakla da u SDP-u od predstojećih izbora najprije očekuju da proteknu u koliko-toliko demokratskoj atmosferi, iako će, kako je navela, DPS i satelitske partije obilato koristiti državne resurse u izborne svrhe.

"I u takvim nedemokratskim izbornim uslovima, sigurna sam da će se pokazati snaga građana i da će Opštinu Kolašin, recimo, nastaviti da vodi naša gradonačelnica. I u mom Baru je došlo vrijeme za promjene, pogotovo zbog načina na koji je skrpljena sadašnja većina”, kazala je Vuksanović.

Ona je dodala da se SDP sigurno može nadati da bez njih neće biti vlasti u Pljevljima, Bijelom Polju, Rožajama i Plavu.

Upitana kako bi se mogle riješiti podjeljenosti unutar crnogorskog društva, ona je kazala da društvo ne može da postoji bez bazičnog vrednosnog i političkog konsenzusa.

"Postoji skup osnovnih stvari oko kojih se svi moramo složiti ako jesmo jedna politička zajednica, a riječ zajednica zapravo i znači da smo za jedno. To jedno mora biti ono što nas spaja, i bez tog jedinstva nema stabilnosti”, pojasnila je Vuksanović.

Ona je istakla da se ne može dogovarati oko toga da je Crna Gora nezavisna država i da li to treba biti.

"Naprosto, oko toga nema rasprave. Ko to ne želi i ko to ne priznaje, antidržavni je element i sa njima nema pregovora. To je ključna podjela u Crnoj Gori koja je nametnuta od DPS-a i koju će ta partija da održava zarad održanja na vlasti”, precizirala je Vuksanović.

Sa druge strane, kako je kazala, u SDP-u neće prihvatiti da DPS markira lojalne građane i političke subjekte u Crnoj Gori kao izdajice, ako to nije istina.

"DPS radi to etiketiranje samo da bi širio strah od gubitka države, i to mu se više ne smije dozvoliti”, poručila je Vuksanović.

Ona je naglasila da se ne smiju izjednačavati podjele i razlike.

"Razlike moraju da postoje, one su u svakom pluralnom društvu poželjne, i politički život treba da bude u postizanju idealnog balansa i kompromisa između tih razlika za dobrobit građana. Na primjer, mi vjerujemo da treba da gradimo društvo po uzoru na razvijene socijaldemokratije, a to znači aktivna ekonomska uloga države, i ostvarivanje ideala socijalne pravde i solidarnosti. Naš su uzor razvijene socijaldemokratije Skandinavije, posebno Island", pojasnila je Vuksanović.

Potpuno je, kako je kazala, legitimno da neke druge partije vide razvoj kroz jačanje slobodnog tržišta i kroz prizmu neoliberalnih ideala koji kreiraju bogatu elitu i siromašnu većinu.

"Dakle, ove razlike su legitimne, njih trebamo staviti kao argumente pred građane, pa neka građani odlučuju od izbora do izbora koju ekonomsku politiku će podržati”, dodala je Vuksanović.

Na pitanje koliko njen rezultat na predsjedničkim izborima može uticati na rezultat koalicije u Podgorici, ona je rekla da taj rezultat pokazuje samo inicijalni potencijal najužeg jezgra slobodnih građana koji vole svoju zemlju, a protiv su DPS-a.

"To je samo dio onih slobodnih građana koji dijele naš jasan stav koji glasi - ja sam protiv DPS-a, ali volim moju zemlju. Ništa manje i ništa više od toga nije potrebno da se obezbijede promjene, jer smo mi koji volimo našu zemlju i tražimo promjene nesumnjivo u većini”, kazala je Vuksanović.

Prema njenim riječima, rezultat predsjedničkih izbora jeste ohrabrujući “jer ukazuje upravo ono što mi tvrdimo, a to je da postoji slobodna građanska Crna Gora koja nesumnjivo pripada patriotskim snagama ali koja snažno traži smjenu DPS otuđene partijske elite”.

"Naš je zadatak da, kao politički odgovorni subjekti, te građane objedinimo i zajedno krenemo ka kreiranju boljeg i pravednog društva”, dodala je Vuksanović.

