Vuksanović: Tražiću pregovore o parlamentarnim izborima

Predsjednička kandidatkinja Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović kazala je da će ukoliko bude izabrana za predsjednicu države pokrenuti razgovore o raspisivanju parlamentarnih izbora. Ona je u razgovoru za “Vijesti” kazala da anarhija ne smije pratiti smjenu režima u Crnoj Gori, navodeći da će se zalagati za mirne promjene.

“Od prvog trenutka kada budem postala predsjednica Crne Gore krenućemo u proces razvlašćivanja otuđene partijske elite Demokratske partije socijalista (DPS). Moramo odmah da ujedinimo sve kapacitete, a prije svega građane, da organizujemo nove parlamentarne izbore i da revnosno krenemo da radimo na osposobljavanje autonomnih institicija koje ćemo osloboditi DPS partijskog uticaja. Sve se ovo mora uraditi da se zaštiti stabilnost i da se ne dozvoli anarhija bilo koje vrste, zato što je stabilnost interes građana od vitalnog značaja. Prema tome, promjene će biti mirne, ali suštinske i snažne”, kazala je Vuksanović navodeći da će okupiti sve progresivne snage u državi.

“Dogovorićemo se o koracima i krenućemo odlučno i hrabro, ali mirno i mudro, u promjene koje smo obećali i koje građani, s pravom, očekuju od nas. Naš cilj je slobodni građani u slobodnoj državi, stabilnost i bezbjednost, institucionalna reforma i ekonomski preokret. Dakle, prvo stabilnost i bezbjednost, drugo reforma institucija, i treće, ne manje važno, promjena ekonomskog kolosijeka”.

Kako komentarišete ocjene kandidata DPS-a Mila Đukanovića da će birači koji budu glasali za Vas zapravo posredno dati glas kandidatu dijela opozicije Mladenu Bojaniću?

Đukanović sve više posrće pod teretom svojih nedjela, pa mu je poslije tri decenije vladanja jedina opcija “zavadi pa vladaj”. Svi su izdajnici ko neće sa njim u poharu svoje zemlje. Zato su ove kavalifikacije nedozrela igra “držite lopova” da ne bi podnio račune svom narodu, kao što treba ozbiljan čovjek. Da objasni tajkunizaciju Crne Gore, pljačku državnih resursa, zarobljenost institucija i partitokratiju. Dakle, on ima obavezu kao nosilac vlasti u posljednjih trideset godina da ovo objasni, a ne da se bavi analitikom. No, očito u nemoći da se opravda za sve grijehe koje je nanio građanima, on je odlučio da se bavi jeftinim manipulacijama, širenjem straha, napadom na druge predsjedničke kandidate. Ja sam mu poručila i opet mu poručujem, poslije trideset godina ovi jeftini manipulativni trikovi mu neće proći zato što je on dužan da objasni stanje u društvu za koje je odgovoran, a naročito, za sva obećanja koje je davao u prethodnim decenijama, a nije ih ispunio.

Kako komentarišete ocjene dijela javnosti da ste se kandidovali na predsjedničkim izborima kako biste poboljšali rejting partije uoči lokalnih izbora u maju?

Pa ja bih ovakve iskaze prokomentarisala kao neozbiljne i u te tvrdnje ne vjeruju ni oni koji ih izgovaraju. Kao što znate, umjesto da se bavim komentarisanjem nesuvislih izjava, ja vodim pozitivnu, progresivnu, kritičku i ka budućnosti usmjerenu kampanju. Moja kampanja je kampanja svih slobodnih građana i potpuno je oslobođena partijskih boja i partijskih zastava. Građani na ovim izborima glasaju za svog predsjednika, imenom i prezimenom, a ne za bilo koju partiju. Ja sam uvjerena da je moj predlog promjena u interesu ogromne većine slobodnih građana i da ću na toj platformi dobiti podršku, opet, ne mene radi, već radi građana koje predstavljam i njihove budućnosti.

Da li ćete podnijeti ostavku na članstvo u stranci ukoliko bude izabrani za predsjednicu?

Da. To je moje obaveza i mjera dobrih normi u demokratskom društvu. Iskreno, voljela bih da čujem odgovor na ovo pitanje mog protivkandidata predsjednika DPS-a.

Bojanić će me podržati u drugom krugu

U slučaju drugog kruga predsjedničkih izbora, da li ćete podržati nekog od drugih opozicionih kandidata i pod kojim uslovima?

Kandidat DPS-a je, kao što vidite, mene naciljao kao ključnog rivala u drugom krugu. I njemu postaje jasno da ćemo upravo imati ovakav ishod ovih izbora. Mladen Bojanić je, kao što znate, jasno rekao da će mi pružiti podršku u drugom krugu. Prema tome, dvije stvari su evidentne-drugog kruga će biti i u tom drugom krugu licem u lice ćemo se sresti ja i kandidat DPS-a. U svakom slučaju, ja sam kandidat promjena, i šta god se dešavalo ja ću zastupati ideju promjena i smjene otuđene partijske DPS elite. Milo Đukanović je glavna prepreka promjenama i reformama. On je tvorac nakaradnog sistema zarobljene države i sa njegovim porazom počinje ozdravljenje naše domovine.

