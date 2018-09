Vuksanovićev glas nije bio odlučujući u dodjeli objekta Doma kulture

Ombudsmanka ND “Vijesti” Paola Petričević djelimično je usvojila žalbu funkcionera Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijana Vukasnovića na tekst "Vuksanović od partijskih para častio svoju NVO" koji je objavljen u “Vijestima” 16. avgusta.

Izreku odluke ombudsmanke prenosimo u cijelosti.

"Vuksanović je podnio žalbu na tekst “Vuksanović od partijskih para častio svoju NVO”, jer smatra da je u tekstu došlo do povrede načela 1. Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG), njegovih smjernica: 1.1. Opšti standardi; 1.2. Tačnost, u dva navrata, kao i smjernice 1.3. Postupanje sa izvorima. U žalbi on navodi da je ”cjelokupan tekst tendencioznog sadržaja s ciljem nanošenja štete meni i organizaciji na čijem sam čelu”, što bi predstavljalo kršenje smjernice 1.1. KNCG. Smjernica 1.2. KNCG prekršena je, tvrdi Vukasanović, tako što je objavljena netačna informacija da je ”Poslanik HGI u martu prošle godine, kao odbornik u SO Tivat, svojim odlučujućim 17. glasom, doprinio usvajanju odluke lokalnog parlamenta da se NVO “Dux Croatorumu” na pet godina besplatno ustupi na korišćenje gradska imovina – zgrada Doma kulture u Donjoj Lastvi.”

Ista je smjernica, kako navodi žalitelj, ponovo prekršena objavljivanjem druge netačne informacije: ”Vuksanović je i jedinstveni slučaj javnog funkcionera jedne države koji istovremeno učestvuje u kreiranju dijela politike Vlade druge države. On je, naime, poslanik Skupštine Crne Gore i predsjednik njenog Odbora za evropske integracije, a istovremeno je i član Savjeta Vlade Hrvatske za odnose sa Hrvatima van Hrvatske.” Konačno, smjernica 1.3. koja normira postupanje sa izvorima, prema podnositelju žalbe prekršena je tako što ”autor prilikom pisanja članka nije tražio stav ni mene ni nikoga iz NVO DuxCroatorum.

Kako medijacija nije imala pozitivan ishod, odlučila sam da žalbu djelimično usvojim, jer sam saglasna da je došlo do kršenja načela 1, smjernice 1.2. objavljivanjem necjelovite informacije koja se odnosi na ”odlučujući” glas. SO Tivat broji 33 odbornika/ca i natpolovična većina ukupnog broja odbornika/ca jeste 17, ali se odlučuje većinom glasova prisutnih odbornika/ca. Prema zapisniku sa sjednice, kada se glasalo o odluci prisutnih je bilo 21 odbornik/ca, ”za” je glasalo 17 odbornika/ca, uključujući i gospodina Vuksanovića, 1 je bio „protiv“ i 1 „uzdržan“, pa se njegov glas ne može smatrati odlučujućim. Ostale navode žalbe ne smatram osnovanim", navodi se.

