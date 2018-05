Za 21. vijek: Moderna Crna Gora trpi okupaciju

U susret Danu Evrope i danu pobjede nad fašizmom Demokrate i Građanski pokret URA nizom manifestacija obilježili ovaj praznik, dok su juče funkcioneri ove koalicije položili vijence na spomenik Partizanu-borcu na Gorici.

U sali Hotela "Centre Ville" sinoć su organizovali panel diskusiju pod nazivom "Crna Gora u kontekstu antifašizma" na kojoj su učestvovali lideri ova dva politička subjekta. Nakon panel diskusije predstavnici ove koalicije simbolično su sa trga kod Sahat kule pustili laterne kojima su dali na značaju "luči slobode" a potom razgovarali sa građanima u Hercegovačkoj i Ulici Slobode.

Na održanoj panel diskusiji lider Demokrata Aleksa Bečić je istakao da mladi, po onom što je njihovo poimanje politike, trebaju da su nosioci reformskih procesa.

"Taj proces mogu da dovedu do kraja samo novi ljudi, samo stručni ljudi, samo čisti ljudi mi koji njegujemo spoj mladosti i iskustva. To su ljudi koji treba da utru put njegovanja pravih antifašističkih vrijednosti za koje su se zalagali naši preci", kazao je Bečić.

On je izrazio zadovoljstvo što su ove dvije partije na ovakav način odlučile „da odaju počast precima koji su položili živote da bi 9.maja nacistička Njemačka potpisala kapitulaciju i da bi slobodna Evropa slavila“.

Foto: Za 21. vijek

"Danas, nakon 73 godina proslavljamo pobjedu nad fašizmom, njegujemo antifašističke vrijednosti i slobodu, jednakost i solidarnost ali zajedno možemo zaključiti da u našoj Crnoj Gori oni koji ključno upravljaju, rukovode procesima deklarativno se zalažu za ono što su antifašističke vrijednosti i što je antifašistička vertikala ali suštinski djelima pokazuju da žele da potru sve ono što antifašizam nosi sa sobom", kazao je lider Demokrata.

On je poručio prije svega mlađim generacijama da su generacije iza nas imale posla sa monstruoznom okupatorskom rukom sredine 20. vijeka ali da nisu odustajali, da nisu poklekli, da nisu tražili razloge i da on to često navodi kao primjer mlađim generacijama zbog brojnih primjera apatičnosti u našem društvu.

"Ovaj put koji smo mi danas izabrali je teži put, dakle put kojim se rjeđe ide. To je put koji bira manji broj ljudi, posebno oni koji sprovode procese, ali po mom mišljenju to je jedini ispravan put i put budućnosti. Za razliku od te monstruozne okupacije sredinom 20. vijeka mi danas imamo modernu okupaciju 21. vijeka. Jer, kako drugačije razumjeti da neko danas u 21. vijeku kupuje ličnu kartu, kupuje volju, kupuje ono što je elementarno pravo svakog čovjeka i demokratsko dostignuće. Šta je to ako ne moderna okupacija? Šta je moderna okupacija ako ne besomučno zaduživanje zemlje, tjeranje generacija u dužničko ropstvo? Šta je moderna okupacija ako ne konstantno urušavanje privrednog sistema? Šta je ako nije urušavanje poljoprivrede, i podsticanje uvozničkog lobija? Šta je moderna okupacija ako nije rasprodaja onoga što su vam prošle generacije ostavile u amanet, naših dragulja, naših potencijala?", poručio je Bečić.

Kazao je da takve stvari nijesu radili ni okupatori 20 vijeka.

"U konačnom, produkt te moderne okupacije 21. vijeka jeste i masovna migracija, odlazak mladih ljudi, odliv mozgova što je i najveća opasnost strateški gledano iz prizme budućnosti. Dakle, mi imamo ono što je potiranje antifašističkih vrijednosti, imamo modernu okupaciju. A šta je bilo preduslov da bi se devedesetih ušlo u modernu okupaciju? Preduslov je bio da nas '90 uvedu u podjele, uvedu u mržnju, uvedu u kandže balkanskog primitivizma", ustvrdio je Bečić.

On je poručio i da Crna Gora već 30 godina nikako da izađe iz podjela i kandži balkanskog primitivizma.

"Zašto balkanski primitivizam? Pa kako drugačije nazvati ako nekoga pitate u 21. vijeku ko je je vjere i koje je nacije? To je isto kao da ste ga pitali šta je sinoć radio i koliko ima eura u novčaniku i na Zapadu bi zbog toga istog trenutka bili izopšteni iz društva, sistem bi vas precrtao. Šta je primitivazam ako nije da neko bira svoj politički izbor prema vjeri, naciji ili bilo čemu što ima veze sa tim a ne na osnovu programa, kadrovske ponude onoga što imate kao karakter znanje i energiju?", poručio je Bečić.

On je dodao i da Crna Gora mora izaći iz tog primitivizma i mora da preskoči tu prvu stepenicu kako bi izašla iz onoga što su podjele.

"DPS i oni koji trenutno vode Crnu Goru nikada je ne mogu uvesti u EU. Njima su poglavlja 23. 24 i 27 nepremostive prepreke, prosto ne mogu da udare sami na sebe, ne mogu da udare na svoje drugove i prijatelje iz tajkunskog miljea, ne mogu da udare na šumarsku mafiju jer će naći tamo nekog od njih, ne mogu da udare na hidromafiju jer će tamo naći nekog od njih, ne mogu da udare na uvozničke lobije, ne mogu da udare na putarsku mafiju koja eksploatiše šljunak i devastira naše rijeke jer će opet naći nekog od njih", zaključio je Bečić.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao je da koaliciji "Za 21. vijek" dolikuje da ove teme otvara u predvečerju velikog praznika 9. maja Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope.

"20. vijek je stoljeće u kojem je čovječanstvo najviše tehnološki napredovalo, ali i stoljeće koje je imalo najkrvavije i najveće ratne sukobe. Dakle, nikada prije u istoriji čovječanstva nije bilo žrtava nego u 20. stoljeću. Oba svjetska rata bila su u ovom stoljeću. Ako je 20. vijek bio determinisan da ima te velike sukobe, onda postoji velika prijetna za 21. stoljeće da tehnološka industrija može da izazove neku takvu katastrofu", naveo je Abazović.

"U modernoj Evropi fašizam se i dalje manifestuje kroz lošu kapitalističku raspodjelu, loše socijalne odnose. Mi smo nedavno bili svjedoci migrantske krize u koj smo vidjeli da se ljudima na tlu Evrope zabranjivao ulazak i to pomoću bodljikave žice. EU nije za sve ovo vrijeme izgradila identitet evropskog građanina, i dalje je prilično okovana u nacionalnom kovu i bilo kakva socijalna tenzija omogućava ljudima da se vraćaju na te osnove", kazao je Abazović.

On je istakao i da se moderna Crna Gora najviše suočava sa elementima fašizma koji su partijsko-političke prirode.

"Odlike fašizma je da imate neprikosnovenog vođu, da imate neprikosnovenu partiju, partijski aparat tj. režim koji je u mogućnosti da kontroliše sve pore društva i da izmišljate spoljne i unutrašnje neprijatelje. Da bi ste ljude ubijedili da vas slijede u nekoj ideji koja je nepravedna koja nije istinska i emancipatorska vi morate da im ogadite onoga ko je njihov politički rival. Današnja Crna Gora ima nažalost ove elemente. Današnji politički režim u Crnoj Gori odbacuje svakog ko ne želi da uđe u prizmu kako je doživljava navodna većina. Taj sistem ne prihvata svakog ko ne misli da je dobro da se bude ono za šta grupa ljudi cijeni da treba da se bude. Postoje stranke i u opoziciji koje baštine elemente kulturfašizma i nacionalnog fašizma ali ti oblici nijesu toliko izraženi u realnosti već su predimenzionirani kroz medije", ustvrdio je Abazović.

On je kazao i da je obaveza vlasti u Crnoj Gori da upravlja na najbolji način odnosima među njenim građanima uprkos tome što je prirodno da među nama kao i svuda na svijetu postoje razlike ali koje ne treba da nam služe da se dijelimo.

"Kako da stvaramo preduslove da se te razlike najbolje iskorišćavaju u društvu, kako da stvaramo društvo blagostanja i veći socijalni efekat kako bi svi u tom društvu osjećali veliku inkluziju. Odbijanje involviranja svakog pojedinca u zajednicu nosi elemente fašizma. Mi danas u Crnoj Gori imamo obavezu više da slavimo 9. maj i zbog naših predaka koji su dali živote u borbi za slobodu. Danas treba da se izborimo za političke slobode, da imamo zdraviji politički sistem, da se oslobodimo ovog režima i da eliminišemo svaki oblik fašizma", zaključio je Abazović.

