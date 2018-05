Za bespravnu gradnju i do osam godina zatvora

Svi koji u Crnoj Gori budu gradili objekte bez prethodno podnijete prijave i dokumentacije ili građevinske dozvole, biće kažnjeni zatvorom i do osam godina, predviđeno je izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika.



Za gradnju objekta bez prethodno podnijete prijave i dokumentacije za građenje, ili suprotno revidovanom glavnom projektu ili odluci nadležnog organa o zabrani građenja, predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.



Ko započne građenje složenog inženjerskog objekta bez građevinske dozvole ili gradi objekt suprotno građevinskoj dozvoli i revidovanom glavnom projektu ili odluci nadležnog organa o zabrani građenja, biće kažnjen zatvorom od jedne do osam godina.



Izmjenama i dopunama je predviđena i kazna od tri mjeseca do tri godine za onog ko protivno propisima priključi ili dozvoli da se na infrastrukturu priključi gradilište, objekat u izgradnji ili izgrađeni objekat, koji nema građevinsku dozvolu i dokumentaciju za građenje složenog inženjerskog objekta.



Lice odgovorno za projektovanje, reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor nad građenjem objekta, koje pri vršenja tih poslova ne postupi po propisima o planiranju prostora i izgradnji objekata ili opštepriznatim tehničkim pravilima, ili izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu čija vrijednost prelazi iznos od 20 hiljada EUR, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

