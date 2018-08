Za državljane Crne Gore, Srbija naplaćuje duplo

Crnogorske državljane koji žive u Švedskoj neprijatno je iznenadila nedavna odluka Ambasade Srbije u toj zemlji da cijene konzularnih taksi i ostalih troškova za građane Crne Gore uveća 100 odsto.

Tako bi, na primjer, notaru za ovjeru potpisa na punomoćju, crnogorski građani u Švedskoj platili skoro 80 eura, u odnosu na nepunih 40, koliko za istu uslugu plaćaju građani Srbije, dok bi ista usluga, za izjavu koja je sačinjena u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, građane Crne Gore koštala oko 120 eura, u odnosu na nepunih 60, kolika je cijena te usluge za državljane Srbije.

U Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) Crne Gore nisu komentarisali odluku Ambasade Srbije u Švedskoj da cijene za crnogorske građane uvećaju dva puta i navode da konzularna predstavništva sama određuju koliko će naplatiti neku uslugu.

“Shodno Sporazumu o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama od 19. aprila 2013. godine, Crna Gora i Republika Srbija, uzajamno pružaju konzularnu zaštitu i usluge svojim državljanima u trećim zemljama u kojima jedna od strana nema diplomatsko konzularno predstavništvo. Diplomatsko konzularno predstavništvo koje pruža konzularnu uslugu naplaćuje odgovarajuću naknadu u skladu sa svojim unutrašnjim pravnim propisima i istu zadržava kao svoj ostvareni prihod”, kazali su “Vijestima” iz MVP.

Na pitanje zbog čega su cijene za građane iz Crne Gore drastično veće u odnosu na cijene formirane za njihove državljane, Iz Ambasade Srbije u Švedskoj su samo kazali da se pitanja proslijede Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, ali odgovor iz tog Ministarstva “Vijesti” nisu dobile.

Sagovornica “Vijesti”, državljanka Crne Gore koja živi u Švedskoj, kazala je redakciji da je crnogorskim državljanima u Švedskoj nemoguće da dobiju uslugu u Ambasadi Hrvatske, gdje su cijene usluga, kako navodi, daleko povoljnije, jer Hrvatska zastupa samo svoje građane i pruža usluge isključivo njima. Smatra da je, u slučaju kada druga diplomatsko-konzularna predstavništa zastupaju državljane Crne Gore, država Crna Gora isključivo odgovorna.

Konsultant za međunarodne odnose Marko Begovićobjašnjava da je državljanima bilo koje države, u diplomatsko-konzularnim predstavništvima neophodna podrška prilikom prijave novorođene djece, prijavljivanje sklopljenog braka, izdavanja pasoša i drugih putnih isprava, pribavljanja dokumenata - izvoda iz matične knjige rođenih, uvjerenja o državljanstvu, pružanje pomoći u građansko-pravnim i krivično-pravnim slučajevima.

“Ukratko - DKP je u zemlji boravka prva adresa ukoliko se dese nepredviđene ili vanredne okolnosti. Činjenica da Republika Srbija zastupa Crnu Goru u 42 zemlje, ukazuje na prirodnu povezanost dvije zemlje i njihovih građana, ali i neophodnost senzitivnije spoljne politike države korisnice diplomatsko-konzularnih usluga. Nažalost, za sprovođenje spoljne politike Crne Gore izostaje širi unutrašnji (društveni) konsenzus, i on nerijetko prati partikularne interese”, rekao je on, nazivajući veoma neprijatnom situaciju u kojoj je “servilnost kreatora spoljne politike” dovela do udvostručavanja cijena koje će crnogorski državljani Ambasadi Srbije u Švedskoj ubuduće plaćati za konzularne troškove i druge usluge.

Begović dodaje da će takva odluka o povećanju cijena, posebno otežati mladima iz Crne Gore koji borave u toj skandinavskoj zemlji.

“Za omladinsku populaciju koji su ili studenti ili na privremenom radu, podizanje troškova usložniće i bitno otežati ostvarivanja prava predviđena Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima. Ovo takođe znači da crnogorska dijaspora biva nepravedno kažnjena zbog nesmotrene spoljne politike”, rekao je on.

Za Begovića, jedini logičan potez je da Crna Gora konačno uspostavi diplomatsko-konzularno predstavništvo u Švedskoj.

“Kako je Kraljevina Švedska visoko razvijena zemlja za ozbiljnom investicionom, razvojnom i kulturnom potentnošću, u kojoj živi i radi brojna crnogorska dijaspora, logičan iskorak resornog ministarstva i Vlade Crne Gore je da se uđe u proces uspostavljanja DKP-a”, rekao je on.

Malo je podataka na internetu

Državljanka Crne Gore koja živi u Švedskoj navodi da je crnogorskim državljanima u toj zemlji najbliže konzularno odjeljenje u Frankfurtu i pita da li nadležni u Crnoj Gori uopšte imaju ideju koliko je njenih građana u Skandinaviji.

“Kako planiraju da nam olakšaju komunikaciju u odnosu na ovakve stvari”, kazala je ona.

Dodatan problem, kako navodi, predstavlja činjenica da je i putem interneta teško dobiti informacije o uslugama koje pružaju crnogorski konzulati i ambasade u svijetu.

“Malo sam istraživala i od svih naših predstavništa, ‘sajt’ posjeduje konzulat u Frankfurtu. Nemoguće je bilo gdje naći potpunu informaciju o bilo čemu, osim na sajtu MVPEI, a i to opet vrlo ograničeno. Zamislite da nekome nešto stvarno treba”.

Kaže i da je, pored tog, veliki problem i što poslije jedne godine od ulaska u Švedsku, državljani Crne Gore moraju da nanovo polažu vozački ispit.

“Naše vozačke nisu priznate, niti je iko, kao što je to trenutno slučaju sa Srbijom, koja je u pregovorima, pokrenuo pitanje omogućavanja zamjene crnogorskih vozačkih dozvola za njihove”.

