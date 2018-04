Za komfor činovnika u Tivtu ne smije da fali para

Opština Tivat uskoro će pojačati svoj već prilično brojan vozni park službenih automobila, nabavkom dva nova vozila ukupne procijenjene vrijednosti 30.000 eura.

Lokalna uprava najmanje opštine u Crnoj Gori raspisala je tender za nabavku dva nova automobila „za potrebe Opštine“, iako već raspolaže sa čak 15 službenih vozila. Kupovina dva nova putnička auta srednje klase, pokazala se kao neophodna u situaciji kada je više od trećine aktuelnog opštinskog voznog parka raspodijeljenja najvišim funkcionerima „za ličnu upotrebu 24/7“.

Opštinske automobile bez ograničenja u vremenu korišćenja i pređenoj kolometraži koriste gradonačelnica Snežana Matijević (DPS), predsjednik parlamenta Ivan Novosel (DPS) potpredsjednici Opštine Siniša Kusovac (DPS), Dejan Maslovar (SD) i Ilija Janović (HGI), te glavna administratorka Marija Sijerković (DPS).

Imajući u vidu prirodu i obim njihovog posla, većini njih službeni automobil na 24 satnom raspolaganju uopšte nije potreban, ali najviši opštinski funkcioneri Tivta koriste tu privilegiju dok se ostatak činovnika tokom radnog dana „međusobno otima“ o preostalih šest do sedam službenih vozila, jer su dv namijenjena samo za Komunalnu policiju.

Opštinska uprava je tako samo od početka aprila do danas sklopila ugovora vrijednih skoro 25 hiljada eura, koji se odnose na poboljšanje uslova rada lokalne administracije ili materijalne troškove za održavanje zgade Opštine. Svi ti ugovori sklopljeni su bez rapisivanje tenedra, po sistemu „javnih nabavki malih vrijednosti“, pa su tako opštinari za nabavku novih kancelarijskih zastava i obilježja izdvojili čak 9.825 eura novca poreskih obveznika, za radove na adaptaciji opštinkih prostorija utrošili su 6.150 eura, nove rolo zavjese na njihovim kancelarijama plaćene su 3.800, a nabavka sredstava za održavanje higijene u zgradi Opštine koštala je Tivćane još 5.000 eura.

Sve to dešava se u vrijeme kada lokalna uprava izbjegava da kupi stvari koje su gradu zaista potrebne, poput specijalnog vozila „pauk“ za odnošenje nepravilno parkiranih automobila. Bez „pauka“ Komunalna policija ne može uvesto red na tivatski ulicama što se pokazuje i ovih dana kada haos sa približavanjem sezone, postaje sve izraženiji.

Kusovac je međutim, odbio da to uradi jer navodno grad nema novca da kupi „pauka“, pa će ga tivatska Komunalna policija iznajmiti od nekog drugog crnogorskog grada i to samo tokom dva do tri mjeseca špica ljetnje sezone.

