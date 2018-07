Za održavanje džipa koji ne može da proda, Glavni grad namijenio 2.000 eura

Glavni grad je za održavanje vozila marke „rendž rover“, koje od 2015. ne uspijeva da proda, ove godine namijenio dvije hiljade eura.

Firma koja će u narednih godinu održavati to vozilo još nije izabrana, s obzirom na to da je Glavni grad obustavio postupak javne nabavke za to i još nekoliko drugih vozila. Postupak je obustavljen, jer na tender, procijenjen na 105.000 eura, za te partije “nije pristigla nijedna ili nijedna ispravna ponuda”.

Vozilo marke „rendž rover“, od tri hiljade kubika, je 2011. godine kupljeno preko lizinga kod “Hipo alpe adria” banke za 71.692 eura, a prodavano je po početnoj cijeni od 30.100 eura. Skupocjeni džip, kako je “Vijestima” ranije saopšteno, po “potrebi koriste sve službe i organi Glavnog grada”.

Glavni grad raspolaže sa 84 službena vozila, od kojih je većina dosta stara. Među najstarijima su vozila proizvedena 2003. godine, dok su najnovija dva pauk vozila i pet terenskih “daćija sandero”, koja su kupljena 2017.godine preko tendera, za potrebe Komunalne inspekcije.

Na pomenutom tenderu, koji je raspisan 16. aprila, Glavni grad je izabrao firme “Efel motors” i “Alliance” i sa njima potpisao ugovore, vrijedne 50.000 eura, za održavanje dijela voznog parka.

Cetinjska kompanija “Efel motors” će za 22.000 eura održavati 50 vozila u vlasništvu Glavnog grada, marke “lada”, “pežo”, “jugo”, “volkswagen”, “reno”, “dacia” i “audi”.

Ista firma će biti zadužena i za održavanje sedam vozila tojota, što će Grad koštati 12.000 eura godišnje.

“S obzirom na to da nije moguće precizno odrediti broj i vrstu opravki ugovor se zaključuje na iznos procijenjene vrijednosti u iznosu od 12.000 sa PDV-om, a obračun svake konkretne opravke će biti urađen na osnovu pojedinačnih cijena iz ponude”, navodi se u ugovoru, potpisanom između Glavnog grada i firme “Efel motors”.

Ta firma je dostavila najpovoljniju ponudu i sa njom je poptisan ugovor i za održavanje vozila “citroen” C1, što će grad koštati 2.000 eura.

Glavni grad je sa podgoričkom kompanijom “Alliance” sklopio ugovor o održavanju 22 vozila marke “reno” i dacia, vrijedan 14.000 eura.

Svi ugovori su potpisani na period od godinu dana.

Glavni grad još nije izabrao kompaniju koja će održavati vozila marke “bmw”, “audi”, “mercedes”, “opel” i “škoda oktavia”, za šta je predviđeno 12. 000 eura. Grad nije izabrao ni firmu koja će održavati nekoliko teretnih i specijalnih (pauk) vozila marke “nisan” i “iveko eurocarg”, za šta je predviđeno 10.000 eura, kao ni za održavanje hidrauličnih dizalica na specijalnim vozilima „pauk“, za šta je opredijeljeno 12.000 eura.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)