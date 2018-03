Za pet minuta kašnjenja u Luci Bar ode cijela dnevnica

Uprava Luke Bar odredila je da je kazna za minut kašnjenja na posao jedan odsto zarade. Sindikalna organizacija Luke Bar, koju predvodi Savo Nikotić, žalila se prije dva dana predsjedniku borda dr Anđelku Lojpuru i izvršnom direktoru Zariji Franoviću zbog ovakve kaznene politike prema pojedinim radnicima, navodeći da ona nije zakonita.

Iz menadžmenta kompanije saopštili su juče “Vijestima” da već duže vrijeme vlada nedisciplina u toj kompaniji, te da su izrečene kazne “blaže” nego što bi trebalo da budu u skladu sa Zakonom i pokretanjem disciplinskog postupka.

“Nekoliko zaposlenih su kažnjeni jer su 19. februara zakasnili nekoliko minuta na posao. Kako je objašnjeno, zaposleni su kažnjeni sa po jedan odsto plate za svaki minut kašnjenja. Ovaj Sindikat ukazuje da se nijedan zaposleni ne može kažnjavati bez pokretanja disciplinskog postupka”, poručio je Lojpuru i Franoviću prvi sindikalac Nikotić, ističući da Sindikat od poslodavca očekuje izjašnjenje i obavještenje o tome, budući da ih nijesu obavijestili o pokretanju disciplinskog postupka protiv njihovih članova.

Sindikalci smatraju da je kazna od jednog procenta na platu za svaki minut kašnjenja suprotna opštoj svrsi propisivanja i izricanja i nema uporište u uporednoj praksi. Naime, sa pet minuta zakašnjenja, kako tvrde lučki sindikalci, zaposleni u tom preduzeću ostaje bez čitave dnevnice.

Na pitanje “Vijesti” da iz menadžmenta Luke Bar odgovore na optužbe Sindikata, iz kabineta izvršnog direktora Franovića, koji je ove sedmice na službenom putu u Srbiji, proslijeđen je dopis Pravne službe kompanije i upučen predsjedniku Sindikalne organizacije Luka Bar Savu Nikotiću u kojem se navodi da je “i sindikalcima” “dobro poznato da u ovom akcionarskom društvu već duže vrijeme vlada nedisciplina u poštovanju radnog vremena, te da je većina zaposlenih zloupotrebljavala činjenicu da se zbog ovih prekršaja nije primjenjivala kaznena politika”.

“Nismo obavijestili Sindikat o ovom kažnjavanju kako to propisuju Kolektivni ugovor i Opšti kolektivni ugovor, jer disciplinski postupak nije pokrenut upravo zbog potrebe da se radnici ovog puta blaže kazne, a ne da im se izreknu kazne koje propisuje Kolektivni ugovor, odnosno Zakon o radu u slučaju pokretanja disciplinskog postupka. Iako Vi u dopisu navodite da je kazna od 1 odsto za minut zakašnjenja suprotna opštoj svrsi propisivanja, izricanja i primjene kazne, te ako je zaposleni kažnjen sa pet odsto, kazna će biti u visini dnevnice, ta kazna je svakako manja nego ona propisana za ovu povredu radne obaveze, a koja iznosi do 20 odsto akontacije mjesečne zarade zaposlenog u trajanju od jednog do tri mjeseca”, naveli su iz uprave u pismu Sindikatu Luke.

U dopisu, pored ostalog, navode da su zaposleni dali izjave da nisu imali opravdane razloge za kašnjenje na posao, “čime su priznali povredu radne obaveze, pa sprovođenje postupka u smislu zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, zakazivanja rasprave, vođenja dokaznog postupka i drugih radnji nije imalo nikakvog smisla i opravdanja”. Zbog svega toga, u upravi smatraju da radnici nisu ni u kojem slučaju oštećeni, “već je naprotiv, izbjegnuta primjena težih sankcija”.

“Ukoliko međutim insistirate na dosljednoj primjeni propisanih sankcija, molimo Vas da nas o tome obavijestite. Pojedini zaposleni, koji su pokrivali i vrlo značajne pozicije u kompaniji, prethodnih godina ne da nijesu poštovali radno vrijeme, nego čak nijesu ni dolazili na posao. A plate, prilično pristojne sume, primali su redovno. Nevjerovatno zvuči da neko može da bude devet godina na neplaćenom odsustvu”, naveli su iz uprave Luke.

Mediji su prenijeli prije tri dana da je Franović tužio Opštinu Bar zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora iz 2016. godine, kada je bio savjetnik gradonačelnika. Franović je u reagovanju kazao da je imao pravo da podnese tužbu jer je zakinut kao zaposleni, ali da je kasnije povukao tužbu.

Uvedena elektronska evidencija, ali ne i pravilnik

“Kako je vrijeme da se ovakvoj praksi stane na put i da se povede računa o poštovanju radnog vremena, u Luci Bar je uvedena elektronska evidencija prisutnosti, koja je još u probnoj fazi do donošenja pravilnika o njenom korišćenju. I pored postavljanja uređaja koji evidentiraju vrijeme dolaska i odlaska sa posla, uočena je i dalje nedisciplina u poštovanju radnog vremena, pa je bilo neophodno ukazati na ozbiljnost poslodavca da više ne toleriše kašnjenje ili izlaske bez opravdanog razloga, na način što je kaznio zaposlene koji su u navedenim datumima zakasnili na posao”, tvrde iz poslovodstva Luke Bar.

Sindikalci su, međutim, upozorili Lojpura i Franovića da za korišćenje sistema elektronske evidencije “nije donijet odgovarajući pravilnik koji bi regulisao njegovo korišćenje, pogotovo u dijelu lučke operative, od čijih radnika već dobijaju prigovore.

Propali pregovori o neisplaćenom dijelu zarade

Propali su i pregovori u vezi sa sporazumom sa zaposlenima na ime manje isplaćenih zarada za period 2009-2016. godine. Sindikat je bio spreman da smanji procenat stimulacije zaposlenih sa 30 na 20 odsto, s tim da bi se stimulacija obračunavala na ime odricanja zaposlenih od kamate, obračunske vrijednosti koeficijenta od 140 eura bruto i ostalih primanja i naknada, a čija je vrijednost višestruko veća. Direktor Franović nije prihvatio ovaj predlog Sindikata i stajao je čvrsto na stanovištu da nudi samo minimum.

