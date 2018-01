Za poslaničke plate 1,88 miliona eura za jedanaest mjeseci

Skupština Crne Gore je u prvih 11 mjeseci prošle godine za poslaničke plate isplatila gotovo 1,88 miliona eura, od čega je više od 763 hiljade isplaćeno poslanicima koji su u tom periodu bojkotovali rad parlamenta.



Poslanička neto plata, bez minulog staža, u 2017. godini iznosila je 1.358 eura. Najveću platu imao je predsjednik Skupštine Ivan Brajović, a zatim poslanici Branko Čavor, Branko Radulović, Miodrag Vuković i Marija Ćatović



„Za plate poslanika u 2017. godini, zaključno sa novembrom, isplaćeno je na ime neto zarada 1.876.563 eura ( bruto 3.204.005 eura). Poslanicima koji su bojkotovali rad parlamenta na ime neto zarada isplaćeno je 763.315 eura, odnosno 1.207.652 eura bruto“, kazali su iz Skupštine agenciji MINA.



Na pitanje da li su opozicioni poslanici za vrijeme bojkota, pored zarada koristili i neke benefite, kao što su službeni automobili i plaćeni telefonski računi, iz parlamenta su kazali da pravo na korišćenje službenog automobila imaju predsjednici svih poslaničkih klubova.



„To pravo u 2017. godini koristili su tri predsjednika poslaničkih klubova koji su bojkotovali rad parlamenta - Milutin Đukanović, Goran Danilović i Raško Konjević. Takođe, 29 poslanika opozicije koristilo je pravo da im Skupština plaća troškove telefonskih računa“, precizirali su iz parlamenta.



Skupština plaća telefonske račune za tekući mjesec predsjedniku i potpredsjednicima, dok se poslanicima plaća iznos do 100 eura mjesečno.



“Za ovu vrstu naknade troškova poslanicima, u periodu januar-novembar 2017. godine, utrošeno je 51.416 eura”, kazali su iz Skupštine.



Pravo na stalnu upotrebu službenog vozila, sa ili bez vozača, imaju predsjednik i potpredsjednici Skupštine. Službeni automobil mogu koristiti i predsjednici radnih tijela, zavisno od toga da li parlament raspolaže sa dovoljnim brojem vozila, predsjednici poslaničkih klubova, generalni sekretar Skupštine i njegov zamjenik, kao i zaposleni u Službi Skupštine koji su zaduženi vozilom.



Vozilo koje koristi predsjednik Skupštine, s obzirom na to da se radi o šićenoj ličnosti, obezbjeđuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, i taj resor plaća gorivo i održavanje, dok u slučaju potpredsjednika te troškove snosi parlament.



U izuzetnim slučajevima, po nalogu generalnog sekretara ili osobe koju on ovlasti, službeno vozilo mogu koristiti i drugi poslanici i zaposleni koji imaju položen vozački ispit odgovarajuće kategorije.



Shodno Internom pravilu o utvrđivanju novčanog iznosa namijenjenog za troškove goriva za službena vozila, kada su u pitanju potpredsjednici palamenta nema ograničenja, dok generalni sekretar Skupštine može potrošiti 150, a vozač u Službi Skupštine 200 eura.



Predsjednicima radnih tijela i poslaničkih klubova, kao i zamjeniku generalnog sekretara Skupštine i šefu Kabineta predsjednika parlamenta, za te namjene odobrava se 120 eura.



„Utvrđeni novčani iznosi korisnicima službenih vozila mogu se povećati na mjesečnom nivou, ili trajno, po odobrenju generalnog sekretara u slučaju povećanog obima posla ili drugog opravdanog razloga, a na osnovu prethodnog pisanog zahtjeva korisnika vozila“, pojasnili su iz Skupštine.



Prema njihovim riječima, do 30. novembra prošle godine, za 29 službenih automobila utrošeno je oko 31.863 eura.



Poslanicima koji imaju prebivalište van Podgorice plaćaju se i dnevnice za prisustvo sjednicama Skupštine i radnih tijela, u iznosu od 18 eura. Do 1. decembra 2017. godine, na ime putnih troškova za dolazak na plenume i sjednice radnih tijela, isplaćeno je 48.442 eura.



Poslanik ima pravo i na naknadu troškova za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe radi učešća na sjednicama Skupštine i njenih radnih tijela, u iznosu od 20 odsto cijene litra benzina po pređenom kilometru.



Poslanicima kojima je prebivalište udaljeno od Podgorice najmanje 50 kilometara obezbijeđeno je noćenje u hotelu City, ili imaju pravo na mjesečnu naknadu od 330 eura na ime zakupa stana u mjestu zasijedanja Skupštine i njenih radnih tijela.



„Tokom 2017. godine, pet poslanika je koristilo pravo na plaćeni hotelski smještaj u Podgorici, i njima se plaćaju putni troškovi do mjesta u kojem žive. Pravo na novčanu naknadu na ime zakupa stana koristila su tri poslanika“, kazali su iz Skupštine.



Za troškove službenih putovanja poslanika u inostranstvo, Skupština je, zaključno sa 13. decembrom, izdvojila oko 54 hiljade eura.



Najviše novca izdvojeno je za putovanje poslanika Predraga Sekulića, Ervina Ibrahimovića, Obrada Stanišića, Adrijana Vuksanovića i Andrije Nikolića.

