Za rad bez dozvole trostruko veće kazne

Preduzeća koja ne ispune uslove za dobijanje integrisane dozvole za rad ubuduće će plaćati skoro trostruko veće kazne od dosadašnjih, biće kontrolisane na mjesečnom nivou i moraće da obezbijede garanciju banke u visini od 20 odsto od planiranih investicija.

To je predviđeno predlogom izmjena Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, koji će se naći na javnoj raspravi do 21. aprila. Zakon je počeo da se primjenjuje 2008. i do sada je dva puta mijenjan, a posljednji put dat je rok za pribavljanje dozvole do 1. januara 2018, godine, koju su trebalo da pribave “Toščelik”, “Kovačnica”, KAP, Termoelektrana i Pantomarket svinjogojska farma-Spuž.

Predloženim izmjenama, za operatere koji nisu pribavili integrisanu dozvolu do 1. januara, novčane kazne biće više nego udvostručene - sa sadašnjih od 5.000 do 15.000, na 40.000 eura. Predloženo je da u Zakonu ostaje kazna da se učiniocu prekršaja može izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine. Pored toga, izmjenama su predviđene obavezne mjesečne ekološke inspekcije.

“Izmijenjeni zakon će obezbijediti pravni osnov, u skladu sa kojim će operateri postrojenja koji nisu pribavili dozvolu do 1. januara 2018. godine, morati da podnesu, pored Plana prilagođavanja, i instrument finansijskog obezbjeđenja na nivou od 20 odsto od planirane investicije za tu godinu za narednu godinu, koja glasi na donosioca i obnavlja se svake godine prema planiranim investicijama za narednu godinu, kao garanciju, za dobro izvršenje posla, koja glasi na donosioca i obnavlja se svake godine prema planiranim investicijama za narednu godinu”, navodi se u obrazloženju predloženih izmjena.

