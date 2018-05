Zabavljaju goste muzikom, karnevalom i gastronomijom

Tokom naredna četiri mjeseca, u periodu od 19. maja do 17. septembra Tivćane i turiste koji posjete taj grad očekuje bogat kulturno zabavni program, čulo se danas na press konferenciji Turističke organizacije Tivat na kojoj je predstavljen program fešti i događaja pod zajedničkim nazivom "Tivat ljeto 2018".

Direktorica TO Tivat Gabrijela Glavočić najavila je brojne festivale, gastro večeri, koncerte domaćih i regionalnih izvođača, te posebno istakla da će ovogodišnja ponuda biti raširena na više lokacija u gradu i u manjim mjestima.

"Pored gradske rive Pine, koja uvijek okuplja najviše posjetilaca, program će se odvijati i na Trgu Magnolija, Trgu Kulture, Atrijumu ljetnikovca Buća-Luković, lučici Kalimanj, plaži Belani, Kalardovu, kupalištu Waikiki, Seljanovo plaži, u Donjoj Lastvi, Porto Montenegru, Radovićima i drugim ugostiteljskim objektima i lokacijama u Tivtu.“ – kazala je Glavočić.

TO Tivat će sponzorisati tri projekta, gastro manifestaciju Žućenica fest 16. juna, Feštu od rogača 14. avgusta i Lastovsku feštu 4. avgusta. Tokom ljeta u Tivtu će se održati festivali InArt – festival uličnih perfomera od 25. do 27. jula i Tivat World Music festival, od 14. do 16. septembra.

Novina u ukupnoj ponudi Tivta je svakako prvi Međunarodni ljetnji karneval , koji će biti održan od 8. do 10. juna.

"Slogan pod kojim ćemo održati karneval je 'Magija pod maskama'. Očekujemo preko 300 karnevalista iz inostranstva i regiona, Italije i Albanije, kao i visoke predstavnike i delegacije Federacije evropskih karnevalskih gradova FECC. Tivat će prije održavanja samog karnevala, postati član Federacije evropskih karnevalskih gradova", kazao je Goran Božović iz NVO "Maškarada" koja je organizator karneval,a uz pokrovitelje Opštinu Tivat i Turističku organizaciju . Kako je kazao Božović centralni događaj je 9. juna, sa početkom u 20 sati, kada će velika međunarodna karnevalska povorka proći ulicama Tivta. U muzičkom dijelu programa na Pinama nastupiće bend Toć i Indira Forza. Drugog dana karnevala biće organizovan Dječiji karneval, kao i maškarana regata. Na konferenciji za medije je premijerno predstavljena himna karnevala, koju su uradili bend Toć i Nina Petković.

"Tivat no stress wi-fi zone" Foto: Siniša Luković

"Na inicijativu Turističke organizacije Tivat nastao je projekat „Tivat no stress wi-fi zone“, koji se trenutno testira, a koji ima za cilj da omogući svim posjetiocima besplatan internet bez stresa konekciju. Biće postavljno 18 baznih stanica u različitim djelovima grada i na taj način omogućeno korištenje servisa i dobijanja informacija o parking servisu, autobuskoj stanici, saobraćaju na aerodromu...Projekat je finansiran i dijelom iz sredstava EU kroz grant Smart City", kazao je Ivan Pajović.

Za manifestaciju "Tivat ljeto 2018" budžetom je predviđeno 120.000 eura. Među brojnim događajima, u Tivtu će tako ljeti konxerte održati, klapa Iskon, Goran Karan, Pilot i, Divanhana, Dejan Cukić, klapa Cambi, biče priređen niz gastro-večeri, sajmovi vina, suvenira a na sve će se nadovezati i bogat program već tradicionalnoj ljetnjeg festivala kulture „Purgatorije“ što ga priređuje tivatski Centar za kulturu.

