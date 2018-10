Zabrana saobraćaja zbog održavanja Podgoričkog maratona

Zbog održavanja Podgoričkog internacionalnog maratona, saobraćaj će u nedjelju u Glavnom gradu, na više ulica i bulevara, biti obustavljen u određenim vremenskim periodima.



Iz PG biroa je saopšteno da će saobraćaj biti zabranjen za sva vozila od šest do 16:30 sati na Trgu nezavisnosti.



Kako se navodi, od sedam do devet sati, saobraćaj će biti zaustavljen u Ulici slobode, 13. jula, Dalmatinskoj, Ljubomira Rašovića, Ilije Plamenca, 27. marta i 24. jula.



U istom terminu, saobraćaj će biti prekinut na bulevarima Svetog Petra Cetinjskog, Stanka Dragojevića, Džordža Vašingtona, Zetskih vladara, preko mosta Milenijum i preko Krivog mosta.



Iz PG biroa su kazali da će se od 9:15 do 11 sati na magistralnom putu prema Golubovcima saobraćaj odvijati jednom trakom.



Kako je saopšteno, od 10:30 do 11:30 zabranjen je saobraćaj na putu Golubovci-Mataguži-Tuzi.



Od 10:30 do 15 sati, saobraćaj je zabranjen na Tuškom putu, putu Radomira Ivanovića, ulicama Bracana Bracanovića, Ivana Milutinovića, Ulice slobode i dijelu Ulice kralja Nikole.



U istom terminu, saobraćaj je zabranjen na bulevarima Crnogorskih serdara, Jovana Tomaševića, Stanka Dragojevića i Svetog Petra Cetinjskog, preko mosta Union bridž I Milenijum.



“Zbog održavanja polumaratona, koji startuje iz Danilovgrada u 10 sati i 30 minuta i trči se starim putem Danilovgrad-Spuž-preko Veljeg brda-Podgorica, od 11 sati i 30 minuta do 13 sati i 30 minuta biće zabranjen saobraćaj u ulicama Serdara Jola Piletića, dio ulice 13.jula od raskrsnice bivše TV IN i preko mosta Milenijum, bulevarima Stanka Dragojevića , Svetog Petra Cetinjskog I ulici Slobode”, naveli su iz PG Biroa.



Zbog održavanja trke zadovoljstva na pet hiljada metara saobraćaj će biti obustavljen od devet do deset sati Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog.



Zbog održavanja trke zadovoljstva na osam hiljada metara saobraćaj će biti obustavljen od 9:20 do 10:30 Ulicom kralja Nikole, od raskrsnice sa Ulicom 27. marta, iz pravca Zabjela do Bulevara Svetog Petra Cetinjskog.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)