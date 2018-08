Zabraniti ministrima da budu i odbornici

Ministrima u Vladi Crne Gore treba zabraniti da obavljaju funkcije odbornika u lokalnim parlamentima jer se na taj način afirmiše sukob funkcija, ocijenio je za “Vijesti” analitičar i bivši ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić.

Iz Vlade Duška Markovića odborničku funkciju u Skupštini glavnog grada su nakon lokalnih izbora dobili ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović i ministarka ekonomije Dragica Sekulić pa su tako njih dvoje glasali za izbor Đorđija Suhiha za predsjednika Skupštine u Podgorici, dok je ministar saobraćaja Osman Nurković bio na listi Bošnjačke stranke (BS) u Rožajama, gdje je kao odbornik glasao za izbor Almira Avdića iz svoje stranke za predsjednika Skupštine opštine, i Ejupa Nurkovića za gradonačelnika Rožaja. Zakon o sprečavanju korupcije propisuje da javni funkcioner koji obavlja poslove u državnoj upravi i organima lokalne uprave ne može obavljati funkciju poslanika i odbornika, te da su funkcioneri u tom slučaju dužni da u roku od 30 dana od početka vršenja druge funkcije, odnosno dužnosti, podnesu ostavku na javnu funkciju.

Marić kaže da ministrima treba zakonski restriktivno zabraniti da obavljaju funkciju odbornika u lokalnom parlamentu. “Neprimjereno je koristiti poziciju izvršne vlasti za ostvarivanje institucionalne prednosti a posebno je opasno što se na taj način afirmiše, umjesto da se suzbija konflikt funkcija”, kazao je Marić.

Šef odborničkog kluba Demokrata u Skupštini glavnog grada, Vladimir Čađenović, kaže da je samo isticanje ministara u prvi plan na izbornim listama za lokalne parlamenta, sa aspekta demokratskog sazrijevanja društva i njegove demokratizacije, u najmanju ruku upitno. “U crnogorskim okvirima to je poznati DPS-ov rukopis. Ministri su tu da koristeći svoju funkciju, odnosno bolje rečeno da zloupotrebom ministarske funkcije namaknu po koji glas, po receptima koje su davno isprobali, a koje najslikovitije opisuje ‘aferaSnimak’”, kazao je Čađenović “Vijestima”. On navodi da postoje dva razloga što pojedini ministri i dalje sjede u odborničkim klupama. Prvi je, kako navodi Čađenović, do sada neviđena borba pojedinih DPS kadrova u gotovo svim opština u kojima su nedavno održani lokalni izbori. “Oni kao najvjernije sluge svog gospodara treba da isprate izbor prvog čovjeka grada, jer je njihov glas siguran za gospodarevog kandidata, da se ne bi ponavljalo ono što je nedavno u Tuzima bilo da istog čovjeka tri puta biraju za predsjednika opštine, jer jedan od njih je htio da glasa suprotno partijskoj direktivi”, kaže Čađenović. Drugi razlog je, navodi on, lični interes da ugrabe koji mjesec odborničku nadoknadu bez obzira što je ona minorna u odnosu na ministarsku platu. “Dakle, kada je DPS u pitanju tu sve vrvi od zloupotreba, tu se rijetko što provuče zakonito”, tvrdi Čađenović.

I opozicija gomila poslaničke i odborničke funkcije

Marić opominje da je posljedica dolaska ministara u odborničke klupe i njihovo pojavljivanje na listama za lokalne izbore dovođenje građana u zabludu i demonstracija političke moći koja je iznad zakona. “Problem je što i opozicione partije praktikuju kumulaciju poslaničkih i odborničkih funkcija, što dodatno ovaj problem čini složenim”, kaže Marić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)