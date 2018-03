Zakazana saslušanja Medojevića, Radunovića, Danilovića, Dedeića...

11:06 Suđenje se nastavlja 28. marta

11:05 Sutkinja Mugoša novo ročište zakazala je za 28. mart kada će biti saslušani Mileta Jelić, Milika Dačević i Mileta Pavićević. Dan kasnije biće saslušani Dobrilo Dedeić i Slaven Radunović. Za 30. mart planirano je saslušanje Nebojše Medojevića, Gorana Danilovića i Boža Vujoševića.

Odbijen je predlog da se izvrši uvid u spise predmeta povodom davanja statusa svjedoka saradnika Saši Sinđeliću jer je sud već izvršio uvid u te spise predmeta. Predlog o ponovnom saslušanju Saše Sinđelića je odbijen.

9:47 Sutkinja Mugoša dala je pauzu do 11 časova.

9.44 I ostali advokati se protive saslušanjima Milete Jelića, Milike Čeka Dačevića, Milete Pavićevića, Dobrila Dedeića, Alfreda Bertheda. Ne protive se saslušanju Slavena Radunovića.

9:30 Advokat Krpović je kazao da je saglasan sa predlogom kolege Radosavljevića. Kazao je da se protivi saslušanju Masua. Smtra da bi to vodilo odugovlačenju postupka.

9:23 Saslušanje Brajana Skota zakazano je za 23. april.

9:22 Advokat Radosavljević je kazao da tužilaštvo nalaže da se saslušaju svjedoci koji nemaju veze sa događajem.

"Ovim svjedocima koji su predloženi od strane tužilaštva su govorili i Saša Sinđelić i Mirko Velimirović i govorili su jedino da su Srbende ali potencirali da nemaju veze sa ovim događajem. Prije neki dan je pomenut Alfred Berthed koji je očigledno počasni konzul Crne Gore na Malti. Ovo lice Ticijano Masu takođe je počasni konzul Malte u Crnoj Gori. To lice se pominje u izjavi koja se pripisuje Brajanu Skotu. To je ta konekcija. Pravo je vrjieme da ukažem nešto vezano za tu izjavu koja je u direktnoj vezi sa predlogom da se saluša ovaj svjedok. Toj izjavi je prethodilo nekoliko radnji od strane SDT-a. To su bile zamolnice prema SAD. Predstavnici Ministarstva pravde pitaju u kojoj formi je potrebno da se ta izjava uzme. Nakon toga SDT daje zamolnicu od 1. februara gdje se traži da se sasluša svjedok na način što bi dva agenta FBI-a dođu i saslušaju lice. Jedno lice postavlja pitanje a drugo zapisuje bilješke. Nakon toga ta dva lica se vrate u kancelariju i otkucaju te bilješke. To nas dovodi do sljedećeg pitanja da li nešto što ima takvu formu može da bude valjano u Crnoj Gori kao i u SAD-u? Mi smo više puta konstatovali da službena zabilješka ne može da bude dokaz, a službena zabilješka je mnogo vjerodostojnija od ovog obrazca iz SAD-a. Pored imena Masu, navodi se i kodno ime Kril. Kao da je identitet zaštićen. Tako da postaje nejasno kako mu je zaštićen identitet kad imamo lice sa imenom i prezimenom kome je odobreno od strane Vlade Crne Gore da bude počasni konzul. Postavlja se pitanje da li je vjerodostojan iskaz ovog lica kada je njegov jedini izvor saznanja saradnik sa Malte, koji je premješten iz Libije, a navodno je bio u Crnoj Gori'', kazao je Radosavljević.

9:09 Advokati se protive saslušanju Milete Jelića, Milike Čeka Dačevića, Milete Pavićevića, Dobrila Dedeića, Alfreda Bertheda. Advokat Dušan Radosavljević kazao je da se ne protivi saslušanju Slavena Radunovića.

9:07 Advokati odbrane se protive saslušanju svjedoka koje je predložio specijalni tužilac Saša Čađenović.

Tužilac Čađenović je kazao da povlači predlog dase sasluša Alfreda Bertheda i ptedložio da se sasluša Ticijano Masu.

Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine nastavlja se danas.

Bivši srpski obavještajac Slavko Nikić tokom jučerašnjeg saslušanja tvrdio je da je njegovoj porodici ugrožena bezbjednost i da su ljudi iz Crne Gore pokušali da ga ubiju na Pupinovom mostu u Beogradu da bi spriječili da svjedoči.

Odluka sutkinje Suzane Mugoše da se presluša njegova izjava iz srpskog tužilaštva, razljutila je Nikića do te mjere da je uputio i otvorene prijetnje.

"Vi ste sada lično odlučili da dovedete u opasnost moju porodicu. Moja porodica je završila u bolnici poslije fukarluka koji je gospodin Čađenović sproveo nad mojom kućom i porodicom. A to ćemo se on i ja raskrstiti crnogorski kad-tad. Nisam mu obećao crni barjak kao što je Katnić obećavao Andriji Mandiću”, rekao je Nikić.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za to krivično djelo odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpski državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

