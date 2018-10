Zakoni se mijenjaju, ali u Crnoj Gori nema fer izbora

Česte izmjene izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori nijesu obezbijedile ambijent za fer izbore, jer se nikada nije pristupilo suštinskim reformama i u praksi se često izigravaju usvojeni zakoni, ocijenjeno je iz opozicije.

Koalicioni partneri DPS-a, međutim, tvrde da su česte izmjene značajno unaprijedile izborno zakonodavstvo i da je svaka izmjena predstavljala značajan pomak.

Iz DPS-a nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” o razlozima čestih izmjena.

Poslanica i potpredsjednica Demokratske Crne Gore Zdenka Popović, kazala je da je važeći Zakon o izboru odbornika i poslanika, od usvajanja 1998. godine do sada, mijenjan i dopunjavan 13 puta. To, kako je istakla, “samo potvrđuje da se nikada do sada nije pristupilo sveobuhvatnoj i suštinskoj promjeni izbornih zakona, čija primjena bi bila značajna pretpostavka za održavanje demokratskih izbora”.

“Ogroman broj normi u setu izbornih zakona svojom nedovoljnom preciznošću ostavljaju DPS-u, kao vještom manipulatoru, da ih tumači na način koji mu obezbjeđuje startnu i svaku drugu prednost u odnosu na sve političke subjekte, posebno one u opoziciji”, ocijenila je Popović.

Ona je istakla da se često dešava da DPS “pribjegne i novim metodama izbornih manipulacija zato što u setu izbornih zakona ne postoje mjere za suzbijanje takvih zloupotreba”.

Poslanik SDP-a Džavid Šabović istakao je da se iznova vraćamo temi povjerenja u izbore, jer uprkos zakonskim poboljšanjima, na sceni imamo brojne slučajeve izigravanja usvojenih zakona i zloupotreba vlasti koje je opozicija materijalno dokazala:

“Elementi afere ‘Snimak’, prilikom svakog izbornog ciklusa, imaju svoj konkretan iskaz tako da se, nažalost, može utvrditi da umjesto unapređenja ukupnog izbornog ambijenta imamo unapređenje sistema zloupotreba u režiji vlasti”.

​“Svaka izmjena napravila izvjestan pomak”: Sa sjednice kolegijuma Foto: Savo Prelević

Šabović je ocijenio da je glavni problem primjena zakona i demokratskih standarda i pasivan odnos nadležnih organa u odnosu na očigledne nezakonitosti i izborne zloupotrebe.

“Više puta je i Evropska komisija u svojim izvještajima ukazivala i na aferu ‘Snimak’ i na kupovinu glasova i ličnih karata od strane DPS-a ali je reakcija nadležnih izostala ili bila minimalna. Zato što gotovo niko ne odgovara, ove zloupotrebe se nastavljaju, a njihove metode samo unapređuju”, kazao je Šabović.

Zato je, kako je istakao, SDP-u posebno važno pitanje pravno-političkih garancija, zbog čega su tražili da se tom pitanju posveti puna pažnja u drugoj fazi rada Radne grupe koja će se baviti izmjenama zakonodavstva i da se ne “oslanjaju samo na jedan model kako su to predložile kolege iz DPS i Demokrata”.

Šef poslaničkog kluba DF-a Milutin Đukanović naglasio je da je ključni problem i u samom zakonodavstvu i u nesprovođenju usvojenih zakona.

„Kad je uvedena elektronska identifikacija birača, iako smo mi tražili otisak prsta, oni to nijesu dali, pa su poslije uzeli uređaj mimo logike. Potpuno je nesprovođenje u tom dijelu zakona... Ne može uređaj da razlikuje falsifikat od originalnog dokumenta“, kazao je Đukanović.

On je ocijenio da treba mijenjati i izborne i zakone koji mogu da utiču na izborni ambijent.

“Mi tražimo baš značajnu reformu kompletnog izbornog zakonodavstva i ambijent koji je važan za održavanje izbora. Ako je potrebno i da se Ustav mijenja”, kazao je Đukanović.

Šef poslaničkog kluba SD i LP Boris Mugoša, međutim, ocjenjuje da crnogorsko izborno zakonodavstvo spada u grupu kvalitetnijih, između ostalog, i zbog toga što je više puta unapređivano.

“I u tome nema ništa sporno. Svaka izmjena koja predstavlja korak naprijed u ovom procesu je korisna. Obično se to odnosilo na otklanjanje određenih nedostataka koji su uočeni u praksi, ali i o usvajanju preporuka iz izvještaja OEBS/ODIHR-a i upravo će i to biti jedan od zadataka radnog tijela i Socijaldemokrate će tome dati pun doprinos”, istakao je Mugoša.

I poslanik BS-a Ervin Ibrahimović kaže da je uvjeren da svaka izmjena doprinosi boljem izbornom povjerenju i dogovoru između različitih učesnika u izbornoj utakmici:

“Mislim da je svaka radna grupa, odnosno, svaka izmjena napravila izvjestan pomak. Vjerujem da ćemo sad, ako budemo odgovorni prema biračima i onoj poziciji koju pokrivamo... ukloniti sve sumnje u izborno zakonodavstvo. Mada, ne gajim nadu da neće biti kao i uvijek - ‘ko gubi,ima pravo da se ljuti’.



Mugoša: Ne pristajemo na bilo kakvo uslovljavanje opozicije

Boris Mugoša je istakao da apsolutno ne pristaju na bilo kakvo uslovljavanje opozicije, jer “takav način demokratske nezrelosti svakako dovodi u pitanje iskrenost želje onih koji uslovljavaju da se suštinski doprinese poboljšanju crnogorskog izbornog zakonodavstva”:

“Zato... pozivamo sve aktere u političkom životu da se liše politikanstva i aktivno učestvuju u ovom procesu, jer je u interesu svih nas da imamo kvalitetniji izborni ambijent”.

Popović je ocijenila da je svaki zakon za koji treba dvotrećinska većina usvojen zato što je DPS išao sistemom “uzmi ili ostavi”.

“Ako DPS ne zloupotrebljava državne resurse, ako legitimno pobjeđuje na izborima nije mi jasno zašto bi bilo koju normu koja obezbjeđuje ambijent za fer uslove DPS shvatao kao uslovljavanje. Onaj ko nema namjeru da manipuliše, ucjenjuje, kupuje glasove, taj nema problem da prihvati predlog bilo koje strane kojoj je cilj stvaranje fer ambijenta za održavanje izbora”, istakla je Popović.

Ona je ocijenila da je jedan dio opozicionih političkih subjekata iz korpusa tradicionalne opozicije nerijetko trgovao sa izbornim zakonodavstvom i pristajao na takozvane „slabe izmjene i dopune“ akata iz seta izbornih zakona kako bi, za uzvrat, trgovao sa kadrovskim rješenjima koja pripadaju opoziciji, a čiji izbor zavisi od podrške DPS-a.



Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)