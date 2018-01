Zamjenik direktora TI Rusija za "Vijesti": Protiv korupcije samo uz pomoć EU

Brojni korupcionaški skandali u Crnoj Gori i na Balkanu mogu postati rijetkost samo uz pomoć i uticaj Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), ocijenio je zamjenik direktora ruskog ogranka organizacije “Transparensi internešenel” (TI) Ilia Šumanov.

“Crna Gora je ima sreću što je poziconirana u srcu Evrope. Građani žele da se zemlja priključi EU. To što vas nadgledaju EU i druge velike sile, poput SAD, može natjerati crnogorske vlasti da se bore sa korupcijom i da smijene koruptivne političare. Ako pokušate sami, jako ćete teško shvatiti gdje griješite i da li reformišete zakone u pravom smjeru. Ukoliko smjernice daje EU, ti koraci su mnogo lakši i prije ćete usvojiti određene standarde”, kazao je Šumanov za “Vijesti”, tokom nedavno održane godišnje antikorupcijske konferencije MANS-a.

“Transparensi internešenel” je organizacija koja na svjetskom nivou ukazuje i bori se protiv korupcije, a ima ogranke u svim većim državama svijeta.

“Čuo sam za brojne skandale u Crnoj Gori i ostalim balkanskim državama, i to ne samo kad je u pitanju korupcija, već i kad je u pitanju šverc, organizovani kriminal, trgovina ljudima. Balkan je veoma specifičan region. Ruska praksa je možda teško upotrebljiva kad su u pitanju male zemlje. Za početak bi trebalo mnogo raditi na funkcionalnom sistemu eVlade - to je lijek protiv korupcije u svakodnevnom životu. Ukoliko Vlada sve što radi saopštava građanima kroz dokumentaciju na svom portalu, onda je to vrlo jak mehanizam za borbu protiv korupcije”, smatra Šumanov.

Međutim, ističe on, nema mnogo načina da se spriječi korupcija na visokom nivou i politčka korupcija.

“Ni Rusija za sada nema odgovore za to”, poručio je Šumanov.

Prema njegovim riječima, zdrava politička konkurencija mogla bi da bude put ka ozdravljenju zemlje kad je korupcija u pitanju.

“U jednom trenutku se zdrava konkurencija u politici mora pojaviti. Ako ih nemate sad, sigurno je da će se pojaviti novi lideri sa poštenim odnosom prema građanima”, ocijenio je on.

Komentarišući to što se za pojedine crnogorske partije smatra da su bliske sa Rusijom i da ih zbog toga Vlada ne prihvata kao zdravu konkurenciju, Šumanov kaže da se u mnogim državama “traži sakriveni ruski uticaj na, recimo, izbore”.

“Slično se dogodilo i Crnoj Gori prošle godine.Ne znam mnogo o tome jer nije sfera mog rada, ali smatram da je dobra legislativa u vezi sa lobiranjem pravi način da se prati novac u izbornim procesima. Treba da postoje lobistički registri, kroz koje se mogu pratiti ljudi koji investioraju novce u političke partije. Poređenjem iznosa novca može se doći do zaključka ko iza koje partije stoji. Znači, neophodan je dobar zakonodavni okvir o lobiranju”, zaključio je Šumanov.

Rusi vole život u Crnoj Gori, ali neki predstavljaju veliki rizik

Šumanov kaže da je tokom putovanja od tivatskog aerodroma do Podgorice shvatio koliko njegovih sunarodnika ima nekretnine ili su poslovno vezani za crnogorsko primorje.

“Vidio sam mnogo bilborda i znakova na ruskom jeziku. Shvatio sam da su Rusi uložili mnogo novca u Crnu Goru od 2006. godine. Crna Gora je jako lijepa za život, tako misle Rusi. Ali postoje i rizici - politički uticaj, dolazak prljavog, odnosno novca od organizovanog kriminala...”, dodao je on.

