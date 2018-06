Zapadni Balkan posvećen prevenciji i sprečavanju radikalizacije ekstremizma

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije MUP-a Crne Gore Vesko Damjanović je sa saradnicima učestvovao na Završnoj konferenciji First Line projekta, koja je juče održana na Brdu kod Kranja u Sloveniji.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, učesnici konferencije, direktori policija zemalja Zapadnog Balkana, sa ekspertima su utvrdili prioritete za budući rad u okviru integrativnog upravljanja unutrašnjom bezbjednošću, a što se odnosi na prevenciju i sprečavanje radikalizacije ekstremizma koji mogu voditi ka terorizmu.

"Prepoznata je potreba za ključnom podrškom u povezivanju vladinih i institucija na lokalnom nivou, civilnog i nevladinog sektora, kroz jasnu izradu smjernica od strane kreatora nacionalnih politika i njihovu primjenu od strane odgovornih lica na operativnom nivou. Na taj način bi se razvio cjelovit sistem i strateški odgovor države, kao i njeno postupanje sa licima koja se mogu dovesti u vezu sa radikalizacijom i nasilnim ekstremizmom", stoji u saopštenju policije.

Pored direktora i predstavnika policije Slovenije, domaćina završne konferencije First line projekta, na konferenciji su učestvovali direktori policije i delegacije policija iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Kosova. Osim predstavnika policije navedenih zemalja, konferenciji su prisustvovali i predstavnici organizacija EU RAN, PCC SEE i IISG kao i predstavnici država članica Evropske unije involviranih u projekat First Line – Austrija, Belgija i Hrvatska.

