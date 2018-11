Zarade iza kulisa: Popović kršio antikoruptivne propise pa ostavkom preduprijedio Vladu

Profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti (FDU) i poznati glumac Branimir Popović, podnio je ostavku na funkciju umjetničkog direktora nacionalnog pozorišta, kako bi preduprijedio izjašnjavanje Vlade o zahtjevu Ministarstva kulture da bude smijenjen.

Resor na čijem je čelu Aleksandar Bogdanović smjenu Popovića tražio je nakon što im je Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) dostavila odluku iz juna, o tome da je on kršio antikoruptivne propise, jer nadležnima nije dostavio godišnji izvještaj o prihodima i imovini.

To su iz ASK saopštili Centru za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG). Tačnost i potpunost podataka iz naknadno dostavljenog izvještaja, kako su rekli, provjeriće do kraja godine.

Podaci do kojih je došao CIN-CG pokazuju, međutim, da Popović ranije Agenciji i javnosti nije prikazivao svoje prave prihode, kako zakon nalaže, tvrdeći, na primjer, da mimo profesorske plate dodatno zarađuje samo 234 eura i da ima samo jedan stan u Podgorici.

Pored obavještenja o prihvatanju ostavke, Vlada u svom saopštenju javnosti nije ponudila bilo kakvo obrazloženje. Bivši umjetnički direktor Crnogorskog narodnog pozorišta (CNP) u telefonskom razgovoru odbio je da odgovara na pitanja CIN-CG o ovom slučaju.

Popović je za umjetničkog direktora imenovan na sjednici Vlade 10. marta 2016. godine. U izvještaju o prihodima i imovini za tu godinu, dostavljenom ASK, on je tvrdio da mjesečno kao umjetnički direktor zarađuje 1.250 eura i da nema drugih prihoda.

Međutim, on je u toj instituciji kao funkcioner na dopunskom radu primao mjesečno 1.000 eura. Paralelno, naredne dvije i po godine, do podnošenja ostavke u CNP, radio je i kao univerzitetski profesor na FDU.

Prema nezvaničnim saznanjima, bivša rektorka Radmila Vojvodić upozoravala ga je tokom 2016. i 2017. godine da je potrebno da reguliše pravni status u skladu sa zakonom, jer sa Univerzitetom ima zaključen ugovor o radu. Vojvodićeva je pisanim putem, početkom 2017. godine, Popovića obavijestila da je jedna od zakonskih mogućnosti i „zamrzavanje“ prava i obaveza na Univerzitetu.

Poznati glumac je, međutim, zaključio ugovor sa CNP o dopunskom radu, na koji je saglasnost u aprilu 2017. godine dalo Ministarstvo kulture. CIN-CG imao je uvid u taj dokument, u kojem piše da su saglasni da Popović dopunski radi kao umjetnički direktor CNP i da za desetočasovni nedjeljni angažman prima mjesečnu naknadu od 1.000 eura.

Zakon o radu, precizira da direktor, ugovorom o radu može zasnovati radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme. Ministarstvo kulture je ocijenilo da su „poslovi umjetničkog direktora specifične prirode i mogu se obavljati dopunskim radom“. Godinu kasnije, međutim, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, neposredno prije Popovićeve ostavke, dalo je mišljenje da nema zakonskog osnova da se funkcija direktora obavlja dopunskim radom.

Popović je u izvještaju o prihodima i imovini za 2017. godinu obavijestio ASK da je kao umjetnički direktor zarađivao 234 eura, a kao profesor na FDU 1.050 eura.

U nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje (CGO) tvrde da Popović kao zaposleni na Univerzitetu, prema njihovim informacijama, nije tražio niti dobio saglasnost rukovodstva da može da zaključi dopunski ugovor sa CNP, gdje je bio umjetnički direktor.

„Na taj način prekršen je Statut UCG, ali i Zakon o radu koji obavezuje zaposlenog da prilikom zaključivanja više ugovora o radu pribavi sporazumnu saglasnost poslodavaca“, kazala je Željka Ćetković, saradnica na programima u CGO.

Popović je, sa pozicije umjetničkog direktora, ubirao i dodatne prihode na osnovu predstava u kojima je igrao u CNP. On ASK-u nije dostavio podatke o honorarima koje je dobijao kao glumac. Dobro obaviješteni izvori, bliski Popoviću, tvrde da je za predstavu „Samoubica“, u kojoj tumači lik Oca - Jelpidija, prošle godine zaradio 3.000 eura. Dodatnih 150 eura dobijao je po svakom izvođenju predstave. Samo u maju 2017. godine, prema repertoaru dostupnom na internetu, predstava „Samoubica“ igrana je tri puta.

U Popovićevim izvještajima o prihodima i imovini nema podataka ni za ostale predstave koje je igrao. Sagovornici bliski Popoviću tvrde da je on dobio 5.000 eura za lik Prospera u predstavi „Bura“, kao i 2.500 eura za lik Bilježnika u predstavi „Učene žene“, ali ni tih cifara nema u izvještajima ASK.

„Imajući u vidu da umjetnički direktor predlaže repertoar, izbor reditelja i drugih umjetničkih saradnika, problematično je sa stanovišta borbe protiv korupcije, da Popović sebe dominantno uključuje u repertoar, čime pribavlja dodatni profit koristeći javnu funkciju“, ocijenila je Željka Ćetković iz CGO.

Prekršen Statut UCG i ugovor o radu: Ćetković Foto: CGO

Ona ocjenjuje „istinski nelogičnim i fizički nemogućim“ da neko istovremeno bude redovni profesor u stalnom radnom odnosu na FDU na Cetinju, umjetnički direktor u dopunskom angažmanu u CNP u Podgorici i jedan od najangažovanijih glumaca na repertoaru pozorišta.

CGO: ASK nije žurila da kazni Popovića

U CGO smatraju da ASK u slučaju Popovića nije blagovremeno utvrdila činjenično stanje. U toj NVO sumnjaju da je on prekršio Zakon o sprječavanju korupcije, u dijelu ažurnosti, tačnosti i potpunosti podataka u izvještajima o prihodima i imovini za prethodne dvije godine.

Ukazali su i na moguće postojanje sukoba interesa prilikom obavljanja javne funkcije - umjetničkog direktora CNP i drugih angažmana. Iz CGO su istakli da na sajtu ASK još nema njegovog izvještaja, koji svaki rukovodilac po odlasku sa javne funkcije mora da podnese.

„Na sajtu ASK još ne postoji njegov cjelovit imovinski karton... ASK nije požurila da kazni Popovića što nije podnio izvještaj 30 dana nakon prestanka funkcije, kao što je to, na primjer, napravljeno u slučaju bivše generalne direktorke RTCG, što ukazuje na selektivnost pristupa ASK-a“, kazala je Ćetković.

CGO je početkom ove godine objavio da je bivši ministar evropskih poslova, Aleksandar Andrija Pejović, protivno Ustavu istovremeno imao status ambasadora. Ta NVO tražila je od premijera Duška Markovića da razriješi Pejovića, dok su ASK uputili zahtjev da pokrenu postupak protiv Pejovića.

ASK je u februaru utvrdila da je Pejović, kao javni funkcioner prekršio Zakon o sprječavanju korupcije, jer je suprotno Ustavu istovremeno imao status ambasadora.

Pejović je nakon toga podnio ostavku, kako je tvrdio, iz moralnih razloga.

Odluka Vlade da nekog smijeni ne proizvodi iste posljedice kao kada prihvati nečiju ostavku, tretirajući to kao lični čin. Zakon o sprječavanju korupcije predviđa da funkcioner, kojeg nadležni organ razriješi zbog kršenja tog propisa, u naredne četiri godine ne može obavljati javnu funkciju, odnosno poslove državnog službenika.

U katastru bila dva stana, u kartonu jedan

Popović nije prijavio ASK-u da je u prethodnom periodu bio vlasnik još jednog stana u Podgorici. U njegovim imovinskim kartonima piše da je vlasnik stana od 97 kvadrata u Podgorici, koji je kupio, kao i dijela naslijeđene kuće. Međutim, stvarno stanje u katastru, u koji je novinar imao uvid, izgledalo je drugačije. Popović je tada, prema katastarskim podacima, pored stana od 97 kvadrata koji je prijavio, bio vlasnik i još jednog od 98 kvadrata. Na jučerašnji datum, Popović je u katastarskim podacima vlasnik samo stana od 98 kvadrata, ali ne i onog od 97 kvadrata koji je prijavljen ASK.

Foto: CIN-CG

