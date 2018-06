Zatvorena baletska škola u Baru: Šehovića prozivaju za nebrigu

Nakon 14 godina rada, baletska škola “Princeza Ksenija" u Baru danas je zvanično zatvorena. Osnivač i direktor ove jedine privatne baletske obrazovne ustanove u Crnoj Gori Vanja Pantović prozvala je tim povodom Ministarstvo prosvjete i ministra Damira Šehovića lično za nebrigu o školi, dodajući da “Princeza Ksenija” nažalost ima više pažnje u inostranstvu nego kod kuće.

Ona je ukazala da će i pored gašenja svoje matice škola nastaviti rad u svojm odjeljenju u Podgorici, te u novoformiranoj školi u Nikšiću gdje će biti prebačen mobilijar iz Bara.

Činu zatvaranja prethodilo je uručenje diploma polaznicima, te svirka barskih mladih rok bendova “Paralyzed dream” i “Rikavac” koji su držali probe u prostorijama škole. Pored njih, u školi je deset godina vježbao i hor “Antivari Musica”.

“Princeza Ksenija” je bila srce grada koje je disalo stvaralačkom pozitivnom pravom atmosferom, zahvaljujući ovoj školi mogli ste čuti djela slavnih kompozitora, djeca su u ovom vanvremenskom prostoru imala prilike da spoznaju tajne baleta od vrhunskih evropskih pedagoga", rekla je Pantović “Vijestima” nakon emicijama prožetog zatvaranja.

Školu je u Baru ove školske godine pohađalo 48 učenika. “Princeza Ksenija” danas u Podgorici ima oko 200 đaka. Ističući da je najveću brigu države škola imala za mandata ministra prosvjete Stijepovića, Pantović navodi da od 2015. do danas, “uprkos izuzetnim rezultatima u svim aspektima rada”, Ministarstvo prosvjete prema školi “ne primjenjuje niti Zakon niti preporuke Odbora sa prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore”.

​Pantović desno, na zatvaranju škole Foto: Privatna arhiva

"Razlozi ovakavog stava nisu objašnjeni od stane Ministarstva prosvjete jer ministar Šehovic i njegov kabinet ne odgovara na obraćanja, i njihovim neradom došlo se do ovog tužnog kraja. Pokušavamo da nađemo modele da preživimo, šteta je da ovakvi prpjekti moraju da preživljavaju, ali, to je surova stvarnost i to moramo da prihvatimo", istakla je Pantović.

Ona je dodala da je jedna učenica pve škole primljena na Baletsku akademiju u Pekingu, te da će učenica u Pekingu biti na Gala koncertu “ CEEC Dance Culture Union 16 +1” .

