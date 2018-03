Završeno saslušanje Velimirovića: Da li je sarađivao sa CG policijom i bio u četničkom pokretu po zadatku?

Tok suđenja:

Završeno je saslušanje Velimirovića. Suđenje se nastavlja 2. marta u devet časova. Pozvani su svjedoci Blažo Lakić, Milutin Đukanovič i Ljilja Nikač.

11:52 Mihailo Čađenović ukazuje da je nelogično kako lako Velimirović dobija taksi kada svi znaju koliko je teško dobiti taksi u Podgorici, naročito zaustavljanjem na ulici.

11:48 Maksić objašnjava da niko nije pominjao ništa mimo promocije knjige i proslave i da je Velimirović potvrdio da nije znao u kom su svojstvu angažovani.

11:42 "NIko od nas nije tražio od Velimirovića novac", poručuje Milić.

11:30 Milić navodi da je o iskazu Velimirovića 12. oktobra napravljena službena zabilješka, a ne zapisnik i da on to nije potpisao.

11:15 Branka Milić je Velimirovića i Sinđelića označila kao agente provokatore i prikrivene isledniike i navela da za prevarno dovođenje u Crnu Goru krivi i Milana Pavasovića Čarugu.

Data je pauza

Primjedbe optuženih

10:49 Optužena Branka Milić kazala je da je nelogično da bivši policajac svoje povjerenje poklanja službenim licima za koja se zna da su krivično gonjena, a ne vjeruje svojim kolegama.

Ona je kazala i da je i Mirko Velimirović zajedno sa njima uhapšen, te da je neshvatljivo zašto to nije navedeno u spisima.

10:30 Dikić navodi da Sinđelić nije pominjao nikakvo organizovano nasilje niti da ulazi u Skupštinu, ali da jeste da se tako nešto sprema i da sebe smatra odgovornim što to nije prijavio i da je pogriješio što je uopšte komunicirao sa Sinđelićem i prihvatio njegovu inicijativu.

10:18 "Kada je Velimirović počeo da pominje organizaciju protesta, ja sam se iznervirao i počeo da psujem... Ja ne mogu da budem terorista, i teško mi padaju optužbe jer sam se borio čitavog života protiv toga", ističe Dikić.

10:15 Bratislav Dikić je poručio da nije imao nikakvu namjeru da učestvuje u nikakvom krvorpoliću. "Mislim da je jasno da ja nisam znao za oružje i za plan sa tim oružjem", navodi Dikić.

Primjedbe odbrane

10:13 Jovanović podsjeća da Velimirović nije bio uhapšen 16. oktobra i da nije bio u pritvoru već u hotelu te noći.

10:10 "Naravno da niko neće da povjeruje da na jezeru Gazivode stoje čamci na izvolte. Taj čamac "dunavac" može da primi dvije osobe i 10 kilograma riba. Pedeset pušaka sa municijom i okvirima, to je naoružanje za četu. Ako se četa naoružava čamcem "dunavcem"... to je fizički nemoguće".

10:07 Advokat navodi da je apsurdno da Velimirović govori da je morao da pođe po oružje od Fadilja jer "ode glava", a da se ne boji da na javnom suđenju govori o istom Fadilju.

10:03 Jovanović takođe smatra da je Fadilj izmišljena osoba i da je Sinđelić takođe pominjao ljude bez prezimena i telefona kao što su Joca i Goran, da sa njima nema zabilježenih telefonskih razgovora i da su to "susreti na ivici razuma".

10:00 "Ista osoba koja je pripremala svjedoka saradnika priprema i ovoga svjedoka. Oni daju iste odgovore. I Sinđelić kada nije imao gdje da pobjegne, onda se pojavljuje neki papirić", navodi Jovanović.

9:58 Advokat primjećuje da je Velimirović prvo rekao da nije pričao ni sa kim na granici, a da se to vidi u mjerama tajnog nadzora, pa kad mu se to predoči onda se prisjeti.

On navodi da Velimirović skriva identitet ljudi, ali da to ne može on da radi, već samo država aktom.

9:55 Jovanović ukazuje da nema traga o susretu Sinđelića i Velimirovića u Raškoj i da je tada Sinđelić došao "pežoom" za koje je, kako navodi, utvrđeno da pripada Bezbjednosno-informativnoj agenciji.

9:53 "Možda je laiku na ulici BIA i policija isto, ali ne može biti isto čovjeku koji radi 15 godina u policiji", navodi Jovanović.

9:48 Jovanović tvrdi da je Velimirović još i 2015. bio saradnik crnogorske policije, i da je zato izostala reakcija na proteste 2015. kada su prebijani ljudi na ulici.

"Nema četničkog vojvode Paje da osudi prebijanje svog naroda 2015. godine, ali dolazi 2016. da ne puca brat na brata", komentariše Jovanović.

9:45 Advokat primjećuje da u spisima nema potvrde o privremeno oduzetim predmetima od Velimirovića, a da za sve ostale to postoji. On navodi da Velimirović nije uhapšen 16. oktobra i da tek 18. postaje okrivljeni.

9:42 Jovanović ne smatra da je to što Velimiroviću nije oduzet novac, predstavlja proceduralnu grešku, već da je to namjerno urađeno.

9:36 Advokat navodi da u službenoj bilješci piše da je Velimirović kazao da je oružje za kriminalne klanove, a da Velimirović nije prijavio kao boravište kuću na Starom aerodromu što je upisano u tužilaštvu i da Velimirović sam kaže da nije pominjao Šišmakova i Popova, a tužilaštvo se na njega poziva.

9:32 Jovanović podsjeća da je Velimirović istovremeno bio aktivan policajac i pripadnik četničkog pokreta, što je zabranjeno osim uz posebnu dozvolu i za šta nije sankcionisan.

9:30 Advokat Miroje Jovanović ukazuje da Velimirović nije laik, već neko sa 15 godina staža u policiji koji je društveno-politički aktivan, a da ne zna kakva su politička zbivanja u Crnoj Gori na dan kad je došao da nešto prijavi.

9:24 Bulatović navodi da je nevjerovatno da je najmoćnija bezbjednosna služba angažovala Velimirovića i Sinđelića da zajedno sa starcima i maloljetnicima sruše vlast u suverenoj državi i to sve za desetak dana, bez ikakvog prethodnog iskustva.

9:19 Advokat smatra da su izmišljeni i Fadilj i kupovina oružja.

9:16 Bulatović ukazuje da Velimirović iznosi činjenice koje se ne mogu nikako provjeriti što ga čini neživotnim i nerealnim.

9:14 Advokat Bulatović smatra da je Velimirović specijalni agent tajne službe koji je imao zadatak da okupi što više ljudi i navede ih u klopku. "To pokazuje da su takozvane četničke organizacije na ovim prostorima pod kontrolom bezbjednosnih službi", navodi Bulatović.

9:10 Bulatović smatra da sva sufliranja koja se čuju u snimljenim razgovorima dolaze od iste osobe.

9:08 Advokat Nikola Bulatović navodi da je tužilaštvu bilo dozvoljeno svako pitanje Velimiroviću, a da je odbrani bilo zabranjeno više stotina pitanja.

Suđenje za pokušaj terorizma na izborni dan 2016. godine nastavlja se danas.

Odbrana iznosi primjedbe na svjedočenje Mirka Velimirovića.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (3 glasova)