Zbog društvenih mreža izborna tišina nema smisla

Zbog korišćenja društvenih mreža, izborna tišina u Crnoj Gori je postala besmislena, smatra Vuk Vuković, teoretičar društvenih medija sa Univerziteta Crne Gore (UCG).

On je podsjetio da je ključna funkcija izborne tišine da oslobodi birače medijskog pritiska koji je konstantan i da im dozvoli da se "presaberu" pred glasanje.

"U eri društvenih medija to je nemoguće, jer naši zakoni vide isključivo privredne subjekte, kao one koji mogu prekršiti izbornu tišinu, što pojedinci na društvenim mrežama nisu. Neke države u regionu, poput Hrvatske, pokušale su da kontrolišu pojavljivanje političkih partija u vrijeme izborne tišine, ali je pitanje da li su uspjeli u tome. Možda je moguće političarima zabraniti da kače banere ili postove, ali to ne možete zabraniti pojedincima, baš kao što im ne možete zabraniti da izbore i kandidate komentarišu u bilo kom javnom prostoru", kazao je Vuković "Vijestima", navodeći da je još veći problem direktno oglašavanje i reklamiranje.

Vuk Vuković Foto: Privatna arhiva

"Kada nam političke partije i ostali akteri u izbornom procesu šalju direktne poruke putem vibera ili WhatsAppa, to ide i u domen maltretiranja. Poštenije bi bilo da zakonodavac odluči da ukine institut izborne tišine pa da strateški jačamo medijsku pismenost koja će nam pomoći da se borimo sa burom partijskih poruka", tvrdi on.

Komentarišući dosadašnju kampanju, on smatra da će ključni faktor biti novi i društveni mediji, prije svega zbog kratkog vremena do izbora.

Vuković ističe da to potvrđuje i činjenica da kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović prvi put neposredno postaje dio društvenih medija, preuzimajući profil "Podrška Milu Đukanoviću".

"DPS do sada nije isturao lidera u prvi plan na društvenim mrežama, kao što su to činile Demokrate. To je razumljivo ako se uzme u obzir činjenica da Demokrate nemaju decenijski staž kao što je to slučaj sa DPS-om koji je maltene sinonim za Đukanovića. Ipak, i jedni i drugi imaju cilj da mobilišu glasačko tijelo i nove, tek punoljetne glasače, pogotovo one koji su konstantno dostupni putem društvenih medija i koji, na potpuno drugačije načine, koriste medijske sadržaje", tvrdi on.

