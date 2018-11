Zbog infekcije amputirana noga?

Advokatica porodice pokojnog Blagote Rajovića, Bojana Ćirović, podnijeće krivične prijave protiv beranske Opšte bolnice i Kliničkog centra i odgovornih ljekara u tim ustanovama zbog komplikacija izazvanih infekcijom kosti tokom operacije koljena.

Pokojnom Rajoviću je nakon više mjeseci, tvrdi ona, i neadekvatnog postoperativnog liječenja, amputirana noga i to u Njemačkoj, čiji je bio osiguranik.

Iz KC-a su odbili da komentarišu ovaj slučaj.

Advokatica Ćirović tvrdi da je Rajović od operacije u Beranama, od maja 2013., bio u lošem stanju, u bolovima, čemu svjedoče njegovi članovi porodice, a na šta upućuje i medicinska dokumentacija Kliničkog centra, u koji je više puta hospitalizovan nakon zahvata u Beranama.

Rajovića je u Beranama operisao direktor Opšte bolnice Budimir Dabetić, koji je, tvrdi advokatica porodice, na otpusnoj listi naveo da je “rana suva i čista”. Istog dana, Rajović je kao hitan slučaj primljen u KC.

Dabetić tvrdi da “nije bilo propusta kod operativnog zahvata toga pacijenta”.

Zbog ovog slučaja se pred podgoričkim Osnovnim sudom vodi spor za naknadu nematerijalne štete, koji će vjerovatno uskoro biti obustavljen.

“Postupak za naknadu nematerijalne štete, koji se vodi pred Osnovnim sudom u Podgorici je u fazi prekida, jer je pravo na nematerijalnu štetu vezano za ličnost i nije nasljedivo osim u slučaju da je ista šteta određena pravosnažnom presudom. Iako su svi dokazi na strani Rajovića u ovom postupku, njegovom smrću gasi se pravo na nematerijalnu štetu”, kaže advokatica Ćirović.

Ona je više puta upozorila rukovodstvo i KC da je neophodno da sarađuju sa porodicom, kako bi se izbjegli sporovi pred sudovima u Crnoj Gori i inostranstvu, i tvrdi da nikada nije dobila odgovor. Napominje i da nalaz vještaka koji je urađen tokom postupka pred podgoričkim Osnovnim sudom jasno upućuje na to da je neko u dvije crnogorske ustanove odgovoran za sve što se Rajoviću dogodilo.

“...Rajović Blagota je, bez sumnje, zadobio infekciju kosti već pri ugradnji proteze lijevog koljena u Opštoj bolnici Berane, što potvrđuje klinički i laboratorijski nalaz po prijemu u KC i tada je ordinirana antibiotska terapija. Kako je u oktobru 2013. došlo do preloma lijeve butne kosti, na mjestu ranije postavljene proteze, vrlo je vjerovatno da ranija infekcija nije izliječena u potpunosti... Infekcije kosti i okolnih mekih tkiva Rajović Blagote, koja je u konačnom dovela do potpune amputacije lijeve noge, odnosno do teškog i trajnog oštećenja zdravlja, posljedica je neadekvatnog liječenja u obje zdravstvene ustanove u Crnoj Gori...”, stoji u nalazu vještaka i ortopeda Nemanje Radojevića i Nikole Bulatovića.

Međutim, doktor Dabetić tvrdi da “u nalaz sudskog vještaka i ortopeda goviri da nije bilo nikakvog propusta kod operativnog zahavata toga pacijenta”.

“To je zvanično napisano i izvještačeno. Mi taj nalaz imamo. Sud će dalje odlučiti kako treba. Što god sud odluči, mi smo tu”, kazao je on.

