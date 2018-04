Zbog povećanog interesovanja: Montenegro Airlines leti svojim avionima ka Rusiji

Montenegro Airlines (MA) će, zbog povećanog interesovanja, prema Rusiji saobraćati svojim avionima, prema utvrđenom redu letjenja.

Kako je i planirano, MA će tokom ljetnje sezone imati povećan broj letova za Moskvu i Sankt Peterburg. Ove sezone svi letovi će biti realizovani iz Tivta.

Nacionalni avio-prevoznik u periodu od 25. marta do 15. aprila saobraća za Moskvu četiri puta sedmično, a u periodu od 16. aprila do 31. maja i od 1. oktobra do 27. oktobra svakodnevno.

"Tokom visoke sezone ljetjenja, od 1. juna do 30. septembra, MA će za Moskvu letjeti svakodnevno do tri puta. Cijena povratne karte su već od 256 eura", dodaje se u saopštenju.

Iz MA su kazali da će prvi ovosezonski let prema Sankt Peterburg biti 5. juna i putnici će do ove destinaciji moći da putuju tri puta sedmično sve do 29. septembra. Karte su dostupne već po cijeni od 270 eura.

"Iznajmljeni avion će biti adekvatno upošljen na ostalim redovnim i čarter destinacijama na kojima će MA saobraćati", dodaje se u saopštenju.

Iz MA su naveli da kompanija, uprkos brojnim izazovima i stalno rastućoj konkurenciji, za nastupajuću sezonu proširila operativnu mrežu u odnosu na prošlu godinu.

"MA će saobraćati prema 30 gradova u 15 država, što je skoro trećina od ukupnog broja destinacija koje povezuju Crnu Goru sa Evropom i šire u periodu ljetnje sezone, kada pored MA saobraća i više od 50 drugih avio-kompanija", zaključuje se u saopštenju.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)