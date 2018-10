Zbog utakmice Crna Gora - Srbija ove ulice će biti zatvorene za saobraćaj

Zbog sjutrašnje utakmice Crne Gore i Srbije u Ligi nacija, pojedine ulice u Podgorici, u blizini stadiona pod Goricom biće zatvorene za saobraćaj za sve kategorije vozila, saopšteno je iz Uprave policije.

"U vremenskom periodu od 07:00 časova do 00:00 časova će za saobraćaj biti zatvorene: Ulica 19. decembra, kao i jedan dio Ulice Vaka Đurovića i dio Njegoševe ulice (djelovi ove dvije ulice koje vode ka gradskom stadionu), dok će u vremenskom periodu od 16:00 časova do 00:00 časova biti zatvoren dio Bulevara Ivana Crnojevića i to od raskrsnice sa Bulevarom Stanka Dragojevića do raskrsnice sa Ulicom Marka Miljanova. Takođe, od 16:00 do 00:00 časova biće zatvorena i Ulica Slobode", kazali su iz Uprave policije (UP).

Iz UP je rečeno da policija, ukoliko to bude bilo potrebno, može u ovom periodu za saobraćaj zatvoriti i druge ulice u centru Podgorice, a vrijeme zatvaranja u slučaju potrebe može biti i produženo.

