Zekoviću postavljen eksploziv pod auto na rođendan sina

Nikšićanin Radojica Zeković juče je saopštio da je trebalo da bude prvi rođendan njegovog sina kada je bačen eksploziv pod auto, te da je slavlje bilo zakazano na “Salašu”. To je rekao na suđenju šestočlanoj grupi, optuženoj da je pokušala da ga ubije krajem maja prošle godine.

Dodao je da je on planirao da 21. maja pozove nikšićku policiju i da im kaže da će napustiti Nikšić zbog krštenja i proslave rođendana, ali da do toga nije došlo, jer je sproveden u zatvor.

Predsjednica vijeća sudija Ana Vuković napomenula je da to nije pomenuo tokom ranijeg svjedočenja.

Zeković tvrdi da nema “nikakve veze sa kriminalom”, te da sebe ne vidi u tome.

Njegov otac Slavko Ispričao je da je iz medija saznao da je njegovom sinu neko podmetnuo eksploziv, a zatim od snahe.

„Radojica je za deset godina koliko je u zatvoru, svega dva ili tri puta bio kući kod mene u Nikšiću, kada je dobio vikend otpust. On je 20. maja 2017. bio kod mene u Nikšiću, a nekoliko dana ranije je izašao iz ZIKS-a na sedmodnevni odmor. Toga dana uveče je izašao sa drugom i nije se vraćao. Naredni dan je došao ujutro, a oko deset sati policija ga je pozvala da se hitno javi u CB Nikšić, da bi kasnije došla snaha i rekla da se čula telefonom sa Radojicom, koji joj je saopštio da će da ga vrate u zatvor zbog sigurnosti”, ispričao je Zeković. Dodao je da nije koristio to vozilo za koje se pominje da je ispod njega postavljena naprava, već kad bi izlazio iz zatvora na vikend, on bi otišao svojim autom za njega.

Zbog stvaranja kriminalne organizacije, pokušaja ubistva i nedozvoljenog držanja oružja, na optuženičkoj klupi su Milan Lješnjak, Podgoričanin Đorđije Božović i Beranci Dejan Deletić, Aleksandar Bojović i Stefan Balević. Stevanu Stamatoviću, kojeg je tužilaštvo označilo kao organizatora ove grupe, sudi se u odsustvu. Oni su, prema optužnici, postavili 1.383,5 grama plastičnog eksploziva ispod Zekovićevog automobila.



Policija znala da je Zeković ugrožen

Policijski službenik Vidoje Žugić kazao je da je CB Nikšić obaviješten službenim putem od kriminalističke policije u Podgorici da je Zekoviću ugrožena bezbjednost, te da se iz bezbjednosnih razloga, sa godišnjeg odmora, mora vratiti u zatvor, na dalji nastavak izdržavanja zatvorske kazne.

On je o tome napisao službenu zabilješku.

Žugić, koji je komandir potražne službe u CB-u Nikšić, dodao je da su kolege u Podgorici imali operativna saznanja da je Zekoviću ugrožena bezbjednost.

Naveo je da ga je nikšićka policija odvela u ZIKS.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)